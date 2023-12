Editoriale 2023, Patrizio La Pietra: Masaf e Governo continueranno a puntare con decisione su rafforzamento accordi di filiera

E’ stato un 2023 denso di attività per il Masaf, tra le quali spicca la firma del decreto per la ripartizione del contingente nazionale di cattura del tonno rosso, decreto condiviso con tutta la filiera. Abbiamo affrontato tempestivamente l’emergenza granchio blu, rendendo disponibili circa 15 milioni di euro di aiuti per far fronte all’emergenza.

Per quanto riguarda la filiera del tabacco abbiamo concluso accordi con le tre industrie multinazionali manifatturiere. Philipp Morris, British American Tobacco e JTI acquisteranno tabacco italiano per i prossimi tre anni, con possibilità anche di rinnovo, permettendo l’assorbimento di tutto il tabacco nazionale, dando certezze e possibilità di programmazione del lavoro agli agricoltori interessati.

Sul versante dell’ippica stiamo mettendo in atto riforme sostanziali del settore, così da poterne favorire il rilancio in tempi rapidi e garantire stabilità agli operatori. E’ stata istituita la direzione generale dell’ippica ed è stato nominato il direttore.

Stiamo attuando una riforma della classificazione degli ippodromi basata su parametri oggettivi e misurabili, sono stati ridotti i tempi di pagamento, è stata istituita la consulta nazionale dell’ippica, sono stati pubblicati i bandi per nominare il coordinatore galoppo, il coordinatore trotto e il coordinatore corse. Il calendario corse annuale è stato pubblicato, come promesso, entro la fine dell’anno.

Per quanto riguarda il grano, uno dei cardini della nostra agricoltura, è stata riattivata la CSN grano duro, mentre per quanto riguarda la produzione olivicola vogliamo mettere a disposizione degli olivicoltori italiani gli strumenti utili per tornare a occupare il primo posto nella classifica dei maggiori produttori al mondo, anche attraverso una interprofessionale unica in grado di dare impulso al settore e contemporaneamente risolvere il problema Xylella attraverso un piano strategico.

Infine per quanto riguarda il florovivaismo è stato presentato uno schema di disegno di legge delega al governo, attualmente incardinato alla Camera, per dare al comparto un assetto chiaro e dotato di misure di sviluppo organiche. Gli aumenti dei costi di materie prime ed energia, sommati alle emergenze fitosanitarie, necessitano di risposte forti ed adeguate in grado di avviare una reale riforma del sistema.

Per quanto riguarda il 2024 il Masaf e il Governo Meloni continueranno a puntare con decisione sulle politiche di rafforzamento degli accordi di filiera e proseguiranno l’attività di tutela dell’agricoltura italiana, promuovendo con sempre maggiore convinzione l’importanza per tutti i cittadini di poter fruire di un cibo di qualità.

Un diritto che riteniamo fondamentale e che, ad esempio, ci ha motivato nelle battaglie contro il Nutriscore e per primi in Europa, contro il cibo sintetico.

Promuovere la cucina italiana e le sue eccellenze enogastronomiche per noi non è un’opzione, è un dovere al quale non ci sottrarremo nel 2024 e per tutta la durata della legislatura.

Patrizio La Pietra

Sottosegretario di Stato al ministero dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste