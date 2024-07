Emendamento TEA, Assosementi: vitale per agricoltura. Settore sementiero pronto a collaborare con mondo ricerca

Assosementi accoglie con soddisfazione l’approvazione da parte della Commissione Industria e Agricoltura del Senato dell’emendamento sulle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA). “La proroga della sperimentazione in campo per tutto il 2025 presentata dai Senatori De Carlo e Bergesio è vitale per il futuro dell’agricoltura”. Questo il commento di Andrea Demontis, Presidente della Sezione Costitutori di Assosementi.

“Le istituzioni italiane confermano la loro lungimiranza sul tema dell’innovazione in agricoltura e con questa decisione rimediano ai ritardi che l’iter legislativo sta subendo a livello europeo, dando anche una ferma risposta ai recenti atti vandalici che hanno portato alla distruzione della prima sperimentazione in pieno campo autorizzata in Italia” ha aggiunto Demontis.

“Non meno importante è che questo emendamento prevede anche l’ampliamento della sperimentazione. Ciò permetterà ai ricercatori di ottenere varietà non solo in grado di dare risposte contro i cambiamenti climatici, ma anche più produttive e dai migliori contenuti nutrizionali. Questo consentirà di fornire soluzioni adatte alle esigenze del settore produttivo e alle aspettative delle istituzioni che, con le recenti strategie comunitarie, hanno individuato una serie di obiettivi alquanto ambiziosi, raggiungibili nei tempi programmati soltanto con l’apertura alle innovazioni” ha proseguito Demontis.

“Le TEA sono strumenti fondamentali per rispondere in maniera più rapida ed efficace alle sfide che siamo chiamati ad affrontare. Infatti, grazie a queste tecniche saremo in grado di ridurre significativamente i tempi necessari per la selezione di nuove varietà. Il settore sementiero è pronto a dare vita a collaborazioni virtuose con il mondo della ricerca pubblica, a vantaggio sia degli operatori della filiera sia dei consumatori” ha concluso Demontis.