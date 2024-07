Emendamento TEA, Cibo per la mente: bene proroga e allargamento della sperimentazione. Subito in campo i progetti

La Commissione Industria e Agricoltura del Senato ha accolto l’emendamento del DL Agricoltura presentato da Luca De Carlo e Giorgio Bergesio che proroga la sperimentazione in campo delle Tecniche di Evoluzione Assistita (TEA) fino al 31 dicembre 2025. “Le istituzioni hanno raccolto l’appello della filiera agroalimentare e a loro va il nostro ringraziamento. Questa è la migliore risposta al vile attacco che ha subito il campo sperimentale di riso a Pavia. Agricoltura, scienza e politica confermano di essere unite nel sostenere lo straordinario valore aggiunto garantito da questi innovativi strumenti”. Questo il commento di Clara Fossato, portavoce di Cibo per la Mente, il coordinamento di 18 associazioni della filiera agroalimentare italiana per l’innovazione in agricoltura.

Oltre a prorogare i termini, l’emendamento amplia gli obiettivi della sperimentazione in campo. Questa non riguarderà più solo le produzioni vegetali in grado di rispondere a condizioni di stress ambientali e scarsità idrica, ma anche alle varietà “con migliorate caratteristiche qualitative e nutrizionali”.

“Auspichiamo che questo emendamento dia rinnovato coraggio ai ricercatori italiani, affinché portino immediatamente i loro progetti dal laboratorio al campo. La possibilità di testare colture strategiche per il Made in Italy è un’opportunità da cogliere e che l’agricoltura italiana non può lasciarsi sfuggire se vuole continuare ad assicurare la sostenibilità e la competitività delle sue produzioni. Negli ultimi giorni sono state avviate le richieste per la sperimentazione di una varietà di pomodoro resistente al parassita orobanche e di vite in grado di contrastare la peronospora. Siamo fiduciosi che il processo regolatorio si concluda al più presto” ha aggiunto Fossato.

Anche Vittoria Brambilla, professoressa dell’Università di Milano che ha avviato la sperimentazione in campo sul riso resistente al brusone ottenuto mediante le TEA, ha accolto con favore la notizia dell’approvazione dell’emendamento: “Sono molto felice di questa decisione. La proroga è fondamentale per poter ripetere e ampliare la nostra ricerca sul riso anche il prossimo anno, ma anche per consentire che tutti i progetti di ricerca che i colleghi sono pronti a portare in campo nei prossimi mesi vedano la luce”.

Cibo per la mente è il progetto della filiera agroalimentare italiana per sensibilizzare l’opinione pubblica e le istituzioni sulla necessità di investimenti in innovazione e ricerca nel campo dell’agricoltura e dell’industria alimentare. Alla base del progetto il Manifesto di intenti sottoscritto da 18 associazioni imprenditoriali (Federchimica Aisa, Federchimica Agrofarma, API, Assalzoo, Assica, Assitol, Federchimica Assobiotec, Federchimica Assofertilizzanti, Assograssi, Assosementi, Compag, CIA-Agricoltori Italiani, Confagricoltura, Copagri, Federacma, Italmopa – Associazione Industriali Mugnai d’Italia, UNAItalia, Uniceb).