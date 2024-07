Emergenza Cinghiali: Incontro tra CIA Campania e l’Assessore all’Agricoltura della Regione Campania Caputo

Emergenza cinghiali, domani incontro alla CIA. La Confederazione Italiana Agricoltori (CIA) della Campania annuncia un appuntamento con l'Assessore all'Agricoltura della Regione Campania, Nicola Caputo. In via Pavia 16, domani 25 luglio 2024 alle ore 9.30, l’occasione per discutere e definire le linee guida per la gestione e il contenimento della specie cinghiale in Campania.

Questo incontro mira a stabilire un piano d'azione strutturato e dettagliato per affrontare l'emergenza

cinghiali e mitigare i danni associati.

L'incontro si concentrerà su una serie di interventi mirati che includeranno strategie di monitoraggio, misure di prevenzione e controllo, nonché azioni di sensibilizzazione per coinvolgere le comunità locali e gli agricoltori nel processo decisionale.

Saranno inoltre esplorate soluzioni innovative per la gestione sostenibile della fauna selvatica, con

un'attenzione particolare alla protezione delle colture agricole e alla sicurezza delle zone rurali.

Un punto cruciale dell'incontro sarà l'istituzione di una filiera di carne di cinghiale. La creazione di una filiera dedicata permetterebbe di gestire meglio la popolazione di cinghiali, riducendo i danni agricoli e fornendo un prodotto di qualità al mercato.