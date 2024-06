Emergenza climatica, Capone, UGL: Prioritaria gestione ammortizzatori sociali e definizione Protocollo condiviso

“Sono due le questioni che si pongono in via prioritaria sull’emergenza climatica: la gestione degli ammortizzatori sociali e la definizione di un Protocollo condiviso. Bene l'ipotesi di replicare quanto fatto lo scorso anno con il decreto-legge 98/2023, che ha uniformato la disciplina degli ammortizzatori sociali per alcuni settori specifici, in particolare per gli eventi meteo. Tuttavia, il decreto non ha risolto diversi problemi: la tutela dei lavoratori a tempo determinato nell'agricoltura e di altre categorie di lavoratori autonomi o parasubordinati, l'adeguatezza dei fondi stanziati, la necessità di rendere permanenti le modifiche alla normativa, l'applicabilità delle nuove norme anche al settore della pesca, e l'adeguamento dei contratti di servizio nella pubblica amministrazione, a partire dall'igiene ambientale e dalla gestione del verde. Rispetto alla seconda tematica, la nostra Organizzazione sindacale ha sostenuto, da subito, la necessità di arrivare alla definizione di un Protocollo condiviso per la gestione degli effetti dei cambiamenti climatici nei luoghi di lavoro, dichiarandosi disponibile a contribuire alla individuazione di regole comportamentali in linea con i contenuti del decreto legislativo 81/2008.

Il Protocollo condiviso potrebbe poggiare su alcuni punti, dalla valutazione dei rischi a quello della sorveglianza sanitaria, con un ruolo centrale affidato al medico competente. Fra i temi, anche quello della eventuale riorganizzazione degli orari di lavoro, in accordo con la rappresentanza dei lavoratori. In terzo luogo, l’adozione delle strategie di prevenzione e protezione, con rafforzamento dell’informazione e della formazione dei lavoratori, compresi gli studenti in alternanza scuola-lavoro, e comprese le indicazioni su alimentazione, idratazione e utilizzo dei dispositivi di protezione individuale”. Lo ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell’UGL, in occasione del tavolo sull’emergenza climatica convocato dal Sottosegretario al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Claudio Durigon. Presenti Carla Ciocci, Segretaria Nazionale UGL Pesca, e Fiovo Bitti, Dirigente Confederale UGL.