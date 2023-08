Emergenza granchio blu. De Carlo: Questo Governo non sottovaluta il problema, lo affronta con decisione e risorse

“Il Governo Meloni non sta certo sottovalutando il problema, tanto che in questi giorni il Ministro Francesco Lollobrigida è stato proprio in queste terre per vedere con i propri occhi i danni provocati dal granchio blu e parlare con pescatori e allevatori, arrivando anche a far approvare in Consiglio dei Ministri un primo intervento da 2,9 milioni di euro per la cattura e lo smaltimento di questi esemplari. Se - come dice il presidente Zaia - si è passati dagli 87 chili di granchio blu raccolti in laguna nel 2019 ai 10mila chili del 2022 fino ai 2214 quintali raccolti in poco più di un mese (5 luglio-10 agosto) nelle sole lagune di Porto Tolle, forse qualche campanello d’allarme poteva suonare ben prima,ma il governo è impegnato a risolvere questioni che si trascinano da anni. Ringrazio ancora una volta il Ministro Lollobrigida per averci messo la faccia e le risorse e per essere intervenuto celermente e con grande determinazione, oltre che per continuare a ricercare ulteriori possibili soluzioni. Si potrá dire di tutto, ma non che si stia sottostimando la questione”: così il senatore Luca De Carlo, presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare sulla richiesta di dichiarazione di emergenza nazionale in merito alla diffusione del granchio blu lanciata dal presidente della Regione Veneto.