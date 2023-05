Emilia-Romagna, interrogazione Vaccari (PD): su sostegni a comparto cerasicolo

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00920 presentato da VACCARI Stefano testo di Lunedì 29 maggio 2023, seduta n. 110

VACCARI, FORATTINI, MARINO e ANDREA ROSSI. — Al Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste — Per sapere – premesso che:

le abbondanti ed incessanti piogge del mese di maggio 2023 hanno messo in ginocchio il comparto cerasicolo con particolare riferimento alla produzione delle ciliege di Vignola, dove i gravi fenomeni climatici hanno causato ingenti danni alle varietà a maturazione precoce e media;

la ciliegia di Vignola è tutelata dal marchio Igp ed è considerata prodotto leader nel mercato italiano;

la situazione pesantissima interessa anche le altre maggiori regioni produttrici di ciliegie: si stanno perdendo ingentissime quantità di prodotto sia in Puglia che in Veneto e per la prima volta nella storia si sta assistendo alla mancanza pressoché totale di buona parte delle ciliegie italiane sui mercati;

urgono interventi immediati per ristornare i produttori dei danni e, probabilmente, anche attraverso azioni che abbiano una valenza di carattere nazionale, tenuto conto che gli interventi convenzionalmente perseguibili non garantiscono il giusto sostegno dei produttori;

l'attivazione del fondo di solidarietà nazionale attraverso il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, rischia di non portare alcun aiuto ai produttori cerasicoli per effetto della necessità dell'abbattimento minimo del 30 per cento della Plv aziendale, che, nella stragrande maggioranza dei casi, non si raggiunge, poiché per gli agricoltori la superficie a ciliegio è spesso minoritaria rispetto alla consistenza delle altre colture presenti in fascicolo aziendale;

l'attivazione del fondo Agricat impatta sugli eventi catastrofali con una dotazione pari al 3 per cento della Pac. Il fondo interviene solo per i seguenti eventi catastrofali: siccità, brina, gelo ed alluvioni e pertanto non può essere reso operativo per le piogge persistenti; se anche fosse stato possibile attivare il fondo, si sarebbe trattato di un indennizzo di poco superiore a 600 euro/ha che è assolutamente insufficiente rispetto al valore del prodotto perso –:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza dei fatti esposti in premessa e quali iniziative di competenza intenda adottare, anche con l'attivazione di fondi straordinari, di concerto con l'Emilia-Romagna e le altre regioni interessate, a sostegno del comparto cerasicolo.

(5-00920)