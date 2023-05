Energia e Agroalimentare: La crisi alimentare? In scia alla crisi energetica in Europa. Ecco perché

Nonostante il calo dei prezzi dell'energia, i prezzi dei prodotti alimentari in Europa continuano a salire. Spagna, Italia e Portogallo hanno tagliato le tasse sul cibo per ridurre i prezzi. Allianz: uno dei motivi degli alti prezzi dei prodotti alimentari potrebbe essere quello che ha definito "profitti di recupero".

L'anno scorso, l'Europa è stata alle prese con una crisi del gas che ha fatto salire alle stelle il prezzo dell'elettricità e di tutto ciò che è stato prodotto con il suo utilizzo.

Poi la crisi si è attenuata, grazie in gran parte all'inverno insolitamente mite e alle importazioni record di Gnl dagli Stati Uniti. Ora i prezzi del cibo stanno aumentando vertiginosamente. Solo nessuno sa perché.

Euronews ha riferito all'inizio di quest'anno che, sebbene l'inflazione energetica sia rallentata, i prezzi dei prodotti alimentari hanno continuato a salire fortemente in tutta l'UE a 27. In alcuni casi, gli aumenti dei prezzi hanno raggiunto il 50%, osserva il sito di informazione.

Questa settimana, anche il Wall Street Journal è uscito con un reportage sul mistero dei prezzi alimentari europei. Il rapporto ha rilevato che sui mercati globali delle materie prime agricole i prezzi erano in calo, ma hanno continuato a salire in Europa.

Lo stesso discorso vale per il prezzo del gas sia sui mercati globali sia sul mercato interno dell'Unione europea. Se i costi dell'energia sono in calo, i costi complessivi dei produttori di generi alimentari dovrebbero essere molto ridotti. Tuttavia, anche se probabilmente lo sono, il prezzo finale dei loro prodotti è aumentato. I prezzi per gli alimenti nell'Ue sono così alti, infatti, che i governi sono stati costretti intervenire con un aiuto finanziario diretto.

Spagna, Italia e Portogallo, ha osservato il WSJ, hanno tagliato le tasse su alcuni generi alimentari per ridurre i prezzi. Altri paesi dell'Ue hanno esercitato pressioni sui produttori alimentari affinché non aumentassero eccessivamente i prezzi. Dall'altra parte della Manica, il Regno Unito ha indagato i produttori alimentari per manipolazione dei prezzi.

Ad aprile, la compagnia assicurativa Allianz ha teorizzato che uno dei motivi degli alti prezzi dei prodotti alimentari potrebbe essere quello che ha definito "profitti di recupero" dopo la crisi energetica. "Ciò potrebbe derivare dal fatto che le aziende del settore alimentare stanno recuperando i mesi difficili che sono stati affrontati tra marzo e giugno 2022", ha scritto Allianz. "Scopriamo che da allora la maggior parte delle aziende è riuscita ad aumentare il fatturato oltre i costi".

L'inflazione alimentare sta tuttavia spingendo gli europei a ridurre la loro spesa per il cibo in un momento particolare: con i costi energetici molto più bassi rispetto a questo periodo dell'anno scorso, l'attività industriale sta riprendendo nell'Ue, secondo un altro articolo del WSJ .

Il quotidiano economico cita il riavvio di una delle più grandi fonderie di alluminio del continente, in Francia, e l'accelerazione della produzione che è stata tagliata lo scorso anno dal produttore di fertilizzanti Yara International.

Tuttavia, anche l'ottimismo che pervade l'articolo del WSJ rileva che, in primo luogo, la ripresa dell'attività non è universale e, in secondo luogo, la ragione dei prezzi dell'energia più bassi è la minore domanda di energia, e ciò non suggerisce un grande rilancio economico per l'Unione europea.

Il WSJ aggiunge anche che i piani di un altro produttore di fertilizzanti, OCI, prevedono di ritardare la produzione di ammoniaca e metanolo a causa di una possibile nuova fiammata dei prezzi dell'energia.

In Germania, nel frattempo, la Volkswagen ha abbandonato i piani per una seconda fabbrica di batterie per veicoli elettrici a causa dei prezzi dell'energia eccessivamente elevati. Ciò suggerisce che, sebbene siano inferiori rispetto a questo periodo dell'anno scorso, i prezzi dell'energia in Europa devono ancora tornare a livelli che le grandi imprese trovino abbastanza appetibili per riprendere la loro normale attività.

"Ma quella che il WSJ chiama crisi alimentare è, in realtà, solo inflazione alimentare. Una crisi di solito comporta una carenza. E una carenza di alcuni alimenti potrebbe essere in arrivo per gli europei. A causa delle interruzioni della produzione di fertilizzanti, lo scorso anno la produzione è diminuita e i prezzi sono aumentati. Di conseguenza, molti agricoltori hanno usato probabilmente meno fertilizzanti di quanto avrebbero fatto normalmente. E questo significa raccolti più bassi, che, a loro volta, dovrebbero tradursi in una minore disponibilità di cibo. Aggiungete a questo i piani per eliminare sostanzialmente diverse migliaia di aziende agricole in uno dei maggiori produttori agricoli d'Europa, i Paesi Bassi, e la parola “crisi” comincia a suonare molto più letterale di un tasso di inflazione a due cifre, osserva Oilprice in una suo articolo.