Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Con il pioppo energia pulita da coltivare

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Rispetto ad un coltura agricola tradizionale, il pioppo ha un minore impatto sull’ambiente e richiede meno energia. Una performance che, in particolare sotto il profilo idrico, può essere ulteriormente migliorata con l’introduzione dei cloni MSA e della certificazione. L’esperienza del CREA Foreste e Legno.

Coltivare pioppo fornisce (tra le altre cose) energia rinnovabile e fa bene all’ambiente! Certo, se paragoniamo gli effetti benefici di un pioppeto rispetto ad un bosco, non c’è storia, meglio il bosco. Ma se dobbiamo coltivare e produrre, anche a fini energetici, rispetto ad altre coltivazioni agricole, il pioppo permette di ridurre l’impatto sull’ambiente. E, grazie all’analisi del ciclo di vita (LCA), lo possiamo dimostrare con numeri e grafici. In questo articolo mettiamo a confronto prima un pioppeto con le colture agricole più diffuse e poi tre differenti metodi di coltivazione del pioppo, studiando in ogni situazione l’impatto sull’ambiente.

Pioppo – versus mais

L’analisi del ciclo di vita (LCA) è stata utilizzata per effettuare valutazioni dell’impatto della coltivazione del pioppo a confronto con altre colture agricole, in particolare con il mais. Le coltivazioni sono state analizzate dall’impianto/semina, alla raccolta e l’unità di misura comune è stata l’ettaro di coltura. Riguardo a questa analisi sono stati scelti tre indicatori: le emissioni di gas climalteranti (CO 2 eq), l’impatto sulla salute umana e sugli ecosistemi.

Per quanto riguarda le emissioni gas serra, la pioppicoltura tradizionale risulta 4 volte meno impattante rispetto alla coltivazione del mais. Gli effetti sulla salute umana (impatto di prodotti chimici inquinanti ad esempio) sono ben 28 volte più critici per il mais; per quanto riguarda la sfera degli ecosistemi, la maiscoltura provoca un danno stimato 100 volte superiore rispetto al pioppo (Figura 1).

Figura 1. Differenti impatti della coltivazione tradizionale del pioppo, confrontati con gli impatti derivati dalla coltivazione di mais.

La pioppicoltura, quindi, rispetto al mais, incide molto meno sugli indicatori relativi ai cambiamenti climatici (emissioni di gas ad effetto serra), alla salute umana e ai danni ambientali. Ciò deriva dalle tecniche di coltivazione che risultano meno impattanti, soprattutto per quanto riguarda l’impiego dei prodotti fitosanitari che sono piuttosto contenuti rispetto alle coltivazioni agrarie annuali e che, in ogni caso, sono distribuiti su un turno di coltivazione di 10 anni, mentre le colture annuali agrarie necessitano di trattamenti in ogni ciclo colturale.

Confronto tra differenti metodi colturali per il pioppo

Una volta stabilito che coltivare pioppo presenta vantaggi dal punto di vista ambientale rispetto ad altre colture, ci siamo poi chiesti quale possa essere il reale risparmio ambientale ottenuto passando da una coltura tradizionale con il clone ‘I-214’ a quella con un clone a Maggior Sostenibilità Ambientale (MSA) e a quella certificata PEFC (Programme for Endorsement of Forest Certification) con un clone MSA.

Per la nostra LCA abbiamo quindi confrontato un pioppeto coltivato con ‘I-214’ e metodo tradizionale (arature, controllo delle infestanti, trattamenti chimici), un pioppeto coltivato con clone MSA chiamato ‘Diva’ e metodo tradizionale ed un pioppeto coltivato con ‘Diva’ e metodo certificato PEFC. Per ogni tipologia di pioppeto, di durata decennale, abbiamo introdotto anche due anni di coltivazione di vivaio e tre anni di coltivazione di barbatellaio, cioè delle coltivazioni necessarie a produrre le piantine da coltivare. La durata complessiva della coltura considerata dalla culla (barbatellaio) alla tomba (piante adulte pronte all’abbattimento) è stata quindi di 15 anni. In Figura 2 è riportato il ciclo colturale completo e sono evidenziate con i colori le fasi che subiscono cambiamenti in base ai modelli considerati.

Figura 2. Schema e input colturali dal barbatellaio, per produzione di talee, al pioppeto. In verde le operazioni ridotte grazie a cloni MSA, in arancio le operazioni ridotte con il protocollo di certificazione PEFC

Come unità di misura abbiamo scelto 1 ha di coltivazione. Tra i vari impatti ambientali abbiamo considerato:

-emissioni in atmosfera di gas serra (CO 2 eq.), facendoli equivalere tutti all’anidride carbonica, cioè moltiplicandone la quantità per il rispettivo Global Warming Potential (GWP), il potere di surriscaldamento dell’atmosfera, che è diverso per ogni gas;

– assorbimento di energia (in MegaJoule – MJ) richiesto per la coltivazione;

– grado di ecotossicità per le acque (superficiali o sotterranee indifferentemente) espresso come indice in CTUe;

– consumo di acqua (m3), acqua utilizzata per coltivare.

