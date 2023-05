Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. “La nostra Terra!” su Rai Scuola web: la transizione vista dai ragazzi

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Per le celebrazioni della Giornata Mondiale del Suolo 2022, la docufiction #LanostraTerra! -nata da un’idea di Cristina Giannetti, capo Ufficio stampa del CREA e affidata alla regia di Marcello Di Noto- è stata lanciata su Rai Scuola web, area scientifica Economia e finanza, il canale televisivo italiano gratuito edito dalla Rai, curato da Rai Cultura e dedicato alla formazione scolastica e alla didattica.

Un esperimento riuscito, che dimostra come, con i risultati della ricerca scientifica e l’ausilio dello strumento cinematografico per il loro trasferimento, l’agricoltura possa svolgere un ruolo fondamentale nel raggiungimento degli Obiettivi di sviluppo sostenibile fissati dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite e aprire un campo di azione per il clima completamente nuovo guidato dai giovani.

Se qualcuno considera i giovani d’oggi indifferenti e privi di ideali, dovrebbe guardare la docufiction #LanostraTerra!, realizzata dal CREA nell’ambito del progetto Soil4life, in collaborazione con l’Istituto Tecnico Agrario “Emilio Sereni” di Roma. Una testimonianza non solo dell’impegno attivo, ma anche del livello di consapevolezza scientifica e ambientale delle nuove generazioni, per motivi anagrafici le più preoccupate sul futuro del nostro Pianeta e le più impegnate per la transizione energetica.

Foto 1: Sul set della docufiction #LanostraTerra!

Le decisioni finali della COP27, con il nome di Piano di attuazione di Sharm El-Sheikh, sottolineano “l’urgente necessità di riduzioni immediate, profonde, rapide e durature delle emissioni globali di gas a effetto serra da parte delle Parti in tutti i settori applicabili, anche attraverso l’aumento delle energie rinnovabili e a basse emissioni, nonché partenariati per una giusta transizione energetica e altre azioni di cooperazione”.

Tra le giornate tematiche della Cop27 che si è svolta in Egitto, quella di giovedì 10 novembre 2022 è stata dedicata ai giovani. Affermando l’importanza dell’equità intergenerazionale, celebrare il Youth & future day è servitoa garantire che le prospettive delle giovani generazioni fossero ascoltate e i loro diritti presi in considerazione in tutte le aree dell’agenda climatica.

Il quinto giorno della Conferenza ha riconosciuto che “l’istruzione è uno dei mezzi fondamentali per affrontare la crisi climatica, fornendo in particolare ai bambini e agli adolescenti le conoscenze e il libero arbitrio per intraprendere azioni per il clima. L’alfabetizzazione climatica tra le popolazioni più giovani non solo le aiuta a comprendere gli impatti del cambiamento climatico sul proprio futuro, ma consente loro anche di essere attivamente e significativamente impegnate nella risposta al cambiamento climatico per mutare quel futuro. Collegando approcci scientifici con metodi e strumenti basati sulle arti, l’educazione climatica ha il potenziale inutilizzato per aprire un campo di azione per il clima completamente nuovo guidato dai giovani”.

