Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Lo spreco di cibo è spreco di energia

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Lo spreco di cibo è spreco di energia, visto che questo incide per il 3% del consumo energetico del nostro Paese, ma è anche, sotto il profilo nutrizionale, spreco metabolico. Basti pensare che il quantitativo di alimenti gettati corrisponde a 633 kcal, un quantitativo non piccolo se consideriamo che costituisce circa un terzo del fabbisogno medio di un individuo adulto.

Ridurre lo spreco domestico di cibo e scegliere una dieta basata su prodotti di origine vegetale sono passaggi necessari per minimizzare l’utilizzo delle risorse energetiche e naturali e le conseguenti impronte carbonica, idrica ed ecologica.

La sostenibilità in senso moderno entra anche nel nostro rapporto con l’alimentazione, intesa come garanzia di cibo a sufficienza alle generazioni future e al tempo stesso minimizzazione dell’impatto ambientale. Per raggiungere questo obiettivo sarà necessario prediligere produzioni alimentari più sostenibili e cambiare le nostre abitudini a tavola. Spreco alimentare vuol dire anche spreco di energia. È noto, infatti, come le scelte alimentari incidano sul consumo di acqua, l’utilizzo delle terre, la produzione di gas climalteranti e naturalmente sullo spreco di energia necessaria a produrre il cibo in eccesso che non verrà consumato tanto è vero che sempre di più oggi parliamo di impronta energetica del cibo che viene sprecato. Stime fatte dalla Università di Bologna in collaborazione con l’Ente per le nuove tecnologie, l’energia e l’ambiente (ENEA) hanno permesso di calcolare che in Italia il 3% del consumo energetico dipende dallo spreco alimentare. Per dare a questo valore una dimensione di grandezza lo si può paragonare al consumo energetico di oltre un milione e mezzo di italiani o all’85% del fabbisogno di energia del comparto industriale in Emilia Romagna.

Anche la riduzione dello spreco alimentare rientra tra gli Obiettivi di sviluppo sostenibile dell’Agenda 2030 dell’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Secondo il Food Waste Index Report 2021, nel 2019 in tutto il mondo sono state sprecate 931 milioni di tonnellate di cibo, equivalenti al 17% circa del totale disponibile per la popolazione mondiale. La maggior parte di questi rifiuti alimentari è risultata provenire dall’ambiente domestico (11%), in particolar modo dai single, che gettano mediamente il 50% in più di cibo rispetto alle famiglie numerose, segue la ristorazione e, ultimo, il commercio.

In Italia, gli unici dati nazionali rappresentativi sullo spreco delle famiglie italiane sono quelli prodotti dall’Osservatorio sulle eccedenze, recuperi e sprechi alimentari (OERSA). OERSA ha effettuato indagini nel 2018, nel 2020 e nel 2021.

OERSA Osservatorio sulle eccedenze, recuperi e sprechi alimentari (OERSA) istituito presso il CREA Alimenti e Nutrizione ha la l’obiettivo di ricercare, elaborare e tenere aggiornati i dati statistici quantitativi ed economici sulle eccedenze, sui recuperi e sugli sprechi di cibo in tutte le fasi della filiera agroalimentare al fine di disporre di statistiche ufficiali affidabili. OERSA contribuisce a far circolare conoscenza scientifica, regolamenti, policy e a incoraggiare l’affermazione di nuovi modelli di produzione e consumo per prevenire la generazione di eccedenze alimentari, svolgendo un ruolo virtuoso e proattivo per raggiungere uno degli obiettivi chiave dell’Agenda per lo Sviluppo Sostenibile 2030, ridurre lo spreco alimentare. OERSA ha finora raccolto dati nazionali sullo spreco domestico delle famiglie italiane, nel 2018, 2020, 2021. Ha effettuato una indagine sullo spreco nel settore primario e durante la pandemia. Ha raccolto dati di correlazione tra lo spreco alimentare e aderenza alla dieta mediterranea e alle raccomandazioni nutrizionali. OERSA coordina due progetti europei sullo spreco: uno sulla istituzione di un sistema di sorveglianza sullo spreco domestico in Italia, l’altro sul monitoraggio dello spreco nella ristorazione scolastica.

Nel 2021 si confermano in parte i risultati delle precedenti annualità in cui è emerso che lo spreco domestico è causato dalla difficoltà nel pianificare la spesa, che porta ad effettuare acquisti d’impulso e in eccesso e dall’incapacità di riconoscere con sicurezza se un alimento è ancora buono da mangiare attraverso una lettura corretta delle etichette nutrizionali. Tuttavia, il riutilizzo degli avanzi è una buona pratica comunemente riportata. Inoltre, analizzando le relazioni tra attitudini allo spreco e raccomandazioni nutrizionali si evidenzia che chi previene lo spreco conosce e segue maggiormente le raccomandazioni nutrizionali. Infatti, è più capace di programmare la spesa (39%), sa riconoscere meglio le quantità da cucinare (40%), evita gli acquisti impulsivi (35%) e sa riutilizzare gli avanzi (35%). È interessante sottolineare che la metà degli intervistati (49%) con la più alta aderenza alle raccomandazioni nutrizionali ha anche ricevuto una buona educazione sullo spreco alimentare e ha avuto buoni esempi in casa.

