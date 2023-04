Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Pioppo versus combustibili fossili

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

L’ultimo numero di CREAFuturo è dedicato all’Energia, forza vitale che tutto alimenta e che la nostra società ed il nostro modello di consumo hanno sempre potuto dare per scontata. La guerra in Ucraina – preceduta dalla pandemia e dai primi effetti evidenti dei cambiamenti climatici – ci ha tolto le nostre confortevoli certezze, costringendoci, a lasciare il “porto” non più sicuro dei combustibili fossili, per spingerci nel mare aperto delle rinnovabili. E, proprio in questo ambito, sono numerose le possibilità e le soluzioni su cui i ricercatori del CREA stanno lavorando.

Nell’ambito del progetto AGROENER abbiamo messo a confronto 2 filiere energetiche con la stessa capacità produttiva, una basata sul pioppo, l’altra sui combustibili fossili, considerando vari scenari di cicli di taglio e meccanizzazione della raccolta. Abbiamo studiato l’impatto ambientale ed economico ed ecco i risultati.

L’utilizzo della biomassa legnosa come fonte rinnovabile per produrre energia termica ed elettrica rappresenta un argomento molto dibattuto, soprattutto in relazione alla possibilità di poter sostituire le fonti fossili altamente inquinanti per l’ambiente. A livello globale, la bioenergia (cioè energia da biomasse), copre circa il 9,5% dell’approvvigionamento totale di energia primaria, pari a circa il 70% dell’energia rinnovabile utilizzata. Tra le diverse tipologie di biomassa per energia, le piantagioni di pioppo coltivate a ceduo (cioè con tagli periodici, lasciando le ceppaie a terra che produrranno nuovi polloni), con tagli eseguiti a breve (ogni 2 anni) e media rotazione (ogni 3, 4 o 5 anni) (in inglese rispettivamente Short Rotation Coppice – SRC e Medium Rotation Coppice – MRC) possono svolgere un ruolo molto interessante nelle filiere energetiche su piccola scala e nei distretti energetici rurali, in particolare per la produzione di energia termica.

Nell’ambito del progetto AGROENER (finanziamento MIPAAF, D.D. n. 26329 dell’1/04/2016), è stata valutata la sostenibilità ambientale (impronta di carbonio o “carbon footprint”) ed economica di una filiera “legno-energia” su piccola scala, basata sulla coltivazione di pioppo per la produzione della biomassa legnosa come combustibile per una caldaia da 350 kW termici, capace di soddisfare potenzialmente il fabbisogno termico di edifici pubblici per una volumetria complessiva di circa 10.000 metri cubi (equivalente a soddisfare le esigenze di energia termica di 30-40 famiglie, in appartamenti di 80-100 metri quadrati). L’analisi ha preso in considerazione vari scenari di cicli di taglio e meccanizzazione della raccolta. L’impronta di carbonio e la sostenibilità economica della filiera della biomassa sono state messe a confronto con quella del combustibile fossile (gasolio) impiegato in una caldaia convenzionale per produrre la stessa quantità di energia termica della centrale a biomassa.

Piantagioni di pioppo e scenari di studio

Le piantagioni di pioppo SRC e MRC si trovano all’interno del CREA- Centro di ricerca Ingegneria e Trasformazioni agroalimentare, sede di Monterotondo (RM), a nord-est di Roma, e sono state realizzate a partire dall’anno 2005. Le densità d’impianto variano da 7.000 a 11.000 piante ad ettaro per gli impianti SRC (Foto 1), e 1.100-3.300 per gli impianti MRC. Per l’analisi sviluppata nel presente articolo sono stati considerati due cicli produttivi complessivi rispettivamente di 16 e 15 anni, in relazione ai turni di taglio applicati. Nel ciclo di 16 anni sono applicati turni di taglio biennali (8 tagli) e quadriennali (3 tagli). Nel ciclo di 15 anni, invece, i turni di taglio sono triennali (5 tagli) e quinquennali (3 tagli).

Sistemi di raccolta e livello di meccanizzazione adottato

Per i turni di taglio di 2 e 3 anni, sono stati considerati due sistemi di raccolta della biomassa:

Sistema di raccolta discontinuo a bassa meccanizzazione basato sull’impiego di un trattore munito di sega a disco per il taglio; un trattore con pinza anteriore per l’esbosco delle piante intere e una cippatrice forestale montata su trattore per la cippatura delle piante (Tractor-Based harvesting System – TBHS) (Foto 2);

Foto 2. Trattore aziendale munito di sega a disco per l’abbattimento del pioppeto SRC (Sistema TBHS)

Sistema di raccolta continuo ad alta meccanizzazione basato sull’impiego di una falcia-trincia-caricatrice che in un solo passaggio effettua il taglio, la raccolta e la cippatura delle piante (Forage-based Harvesting System – FBHS) (Foto 3).

Foto 3. Falcia-Trincia-Caricatrice nella raccolta del pioppeto SRC (Sistema FBHS)

Foto 4. Abbattimento manuale del pioppeto con utilizzo di motosega (Sistema CBHS)

Per i turni di taglio di 4 e 5 anni, a causa delle maggiori dimensioni delle piante, sono stati considerati i seguenti due sistemi di raccolta:

Sistema di raccolta a bassa meccanizzazione con impiego di motosega nell’abbattimento delle piante, estrazione di alberi interi con trattore dotato di verricello e successiva cippatura con cippatrice forestale (Chainsaw-Based Harvesting System – CBHS)

Sistema di raccolta a meccanizzazione avanzata che utilizza una macchina con cesoia per l’abbattimento e accatastamento delle piante, un trattore specializzato per l’esbosco (skidder) con pinza per l’estrazione degli alberi e una cippatrice per la produzione di cippato da utilizzare nella centrale termica a biomassa (Shear head-Based Harvesting System – SBHS)

