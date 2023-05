Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Rinnovabili: a che punto siamo?

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

È da poco on line l’ultima edizione dell’Annuario dell’agricoltura del CREA, che documenta e analizza da 75 anni la nostra agricoltura e la sua evoluzione. Uno studio fondamentale per l’elaborazione delle politiche agrarie nazionali. Quest’anno tra i temi di diversificazione troviamo le fonti di energia rinnovabile: cosa sono e cosa rappresentano per il settore agricolo, anche alla luce delle recente crisi energetica? Quali prospettive e scenari futuri si aprono?

L’Annuario del CREA: emblema di una tradizione di studio e analisi dell’agroalimentare

L’Annuario dell’Agricoltura italiana, fin dal 1947, analizza l’andamento del sistema agro-alimentare nazionale ed evidenzia le sue linee evolutive, caratterizzandosi come indispensabile strumento per tutti coloro che sono interessati alla conoscenza del nostro settore primario. Il Volume, coordinato da Roberta Sardone, dirigente di ricerca del CREA Politiche e Bioeconomia, è frutto di un’ampia collaborazione tra colleghi del CREA, esperti nell’analisi documentale delle diverse sfaccettature dell’agricoltura italiana e ad oggi rappresenta l’unica fonte a livello nazionale che riesce a fornire una fotografia aggiornata, rigorosa e completa della situazione agricola italiana e delle sue attività connesse. Tra queste, troviamo la produzione di energia da fonti rinnovabili.

Rinnovabili e agricoltura

Possiamo osservare come negli ultimi decenni le aziende agricole italiane si sono caratterizzate per l’intensificarsi dei processi di diversificazione delle attività produttive, tramite le quali l’offerta di prodotti strettamente agricoli è stata integrata con quella di prodotti e servizi meno tradizionali e più innovativi tra i quali la produzione di energie rinnovabili.

Se consideriamo che a pesare sulla fattura elettrica degli italiani, ancora oggi, è quell’85% di energia importata che sottrae ai consumatori circa 60 miliardi di euro l’anno per l’acquisto di petrolio e gas (ENEA, 2021), è d’obbligo puntare ad una fonte alternativa che ci dia la possibilità di risparmiare sull’energia prodotta.

In questo comparto, l’agricoltura italiana può svolgere un ruolo leader, in quanto possiede un patrimonio proveniente da campagne e boschi in grado di fornire un contributo strategico nel ridisegnare il volto energetico italiano dei prossimi anni, con l’obiettivo di creare una filiera energetica “green”, che favorirebbe occupazione ed il raggiungimento dei target energetici nazionali.

Biomasse

Ad oggi, la produzione di energia rinnovabile dal settore agricolo e forestale è scarsamente utilizzata e si presenta al disotto della media dell’Unione europea, nonostante abbia tutti i numeri ed il potenziale per poter produrre un quantitativo maggiore di biomassa, congiuntamente all’energia solare ed eolica. La discussione si sta concentrando sulla filiera di approvvigionamento, che vede i biocarburanti prodotti, ottenuti per la maggior parte da colture dedicate, anche se la ricerca punta allo sviluppo di biocarburanti di terza generazione ricavati da biomasse residuali; mentre, per la produzione di elettricità si utilizzano in misura sempre crescente sottoprodotti di origine biologica, in particolare scarti, residui e rifiuti dalle attività agricole, di allevamento e agroindustriali. Un recente progetto EU condotto da ITABIA, conclusosi a fine 2020 (H2020 ENABLING), indica una disponibilità potenziale pari a circa 25 milioni di t/anno di residui agricoli e agroindustriali a livello nazionale (tab. 1).

Tabella 1. Tipologia di residui provenienti dal settore agricolo ed agroindustriale in Italia (t/anno)

Fonte: ITABIA – Progetto ENABLING, 2020

Lo studio ha messo in evidenza che il quantitativo effettivamente disponibile di biomassa per usi energetici è rilevante, e sarebbe in grado di soddisfare gran parte del fabbisogno attuale, oggi coperto per lo più da importazioni. Inoltre, tenendo conto sia della biomassa già utilizzata che di quella che non conviene raccogliere per le caratteristiche di dispersione o per la difficoltà di accesso al luogo di produzione, si tratterebbe in ogni caso di quantitativi più che rilevanti, che basterebbero a coprire il fabbisogno nazionale.

Di fatto, le agroenergie, termine diffuso per definire l’energia prodotta dalle imprese agricole, zootecniche, forestali e dall’agroindustria, costituiscono oggi in Italia la più importante fra le fonti energetiche rinnovabili per l’ampia disponibilità di materia prima e, soprattutto, perché possono costituire la base per fornire elettricità, calore e biocarburanti con tecnologie mature e affidabili.

