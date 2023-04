Energia motore dell’oggi e del domani: il nuovo appuntamento di Creafuturo. Risparmia energia anche in serra

Il CREA scende in campo con la sua testata giornalistica on line, per raccontare in modo semplice come stanno cambiando l’agricoltura, l’ambiente e il cibo che mettiamo in tavola e cosa dobbiamo aspettarci per il futuro. Il pianeta in cui viviamo, l’ambiente che ci circonda, l’aria che respiriamo, il suolo che coltiviamo, il cibo che mangiamo e l’acqua che beviamo, non sono così scontati e garantiti, ma dobbiamo prendercene cura, per trasmettere questo capitale naturale e culturale alle prossime generazioni.

Da qui nasce l’idea di CREAFuturo, che intende coniugare una informazione autorevole, fondata sulle evidenze scientifiche, chiara e puntuale, con la creatività e la forza della conoscenza, per far guardare al futuro con fiducia.

Rispetto ad un coltura agricola tradizionale, il pioppo ha un minore impatto sull’ambiente e richiede meno energia. Una performance che, in particolare sotto il profilo idrico, può essere ulteriormente migliorata con l’introduzione dei cloni MSA e della certificazione. L’esperienza del CREA Foreste e Legno.

Nel progetto AGROENER “Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia”, i ricercatori del CREA hanno valutato il consumo energetico complessivo di un impianto di riscaldamento basale collegato ad una pompa di calore, come sistema alternativo per le colture in serra rispetto ad un impianto tradizionale, basato su un sistema di riscaldamento ad aria. I risultati del confronto evidenziano un risparmio energetico a fronte, però, di produzioni agricole qualitativamente e qualitativamente simili a quelle ottenute con i tradizionali sistemi di riscaldamento.

Diffusione delle colture protette

Tra le nazioni europee, le maggiori produzioni sono concentrate nei Paesi Bassi, in Italia, Germania, Spagna, Francia, Polonia, Danimarca e Belgio. In Italia la produzione lorda vendibile del settore florovivaistico ha un valore pari a 1,6 miliardi di euro. Dall’ultimo Censimento generale dell’Agricoltura, svolto dall’ISTAT nel 2010, risulta che le aziende agricole attive nel settore sono circa 21500, delle quali circa 2/3 producono fiori mentre le restanti coltivano piante e arbusti.

Il 66% di esse è situata nelle regioni del centro-nord. La superficie complessiva utilizzata nel settore è di circa 29000 ha, con una dimensione media aziendale di 2,1 ha nel vivaismo e di 0,9 ha nella floricoltura. In termini economici, il comparto florovivaistico in Italia supera il 5% del valore complessivo della produzione agricola nazionale ed è costituito per metà dalle produzioni di fiori e piante in vaso e per l’altra metà dagli altri prodotti del vivaismo (alberi, piante e arbusti). Le produzioni di fiori recisi e specie da fronda si concentrano in Campania, Puglia, Liguria, Sicilia, Toscana e Lazio, mentre le altre produzioni sono più diffuse a livello nazionale, pur riscontrando alcune particolari specializzazioni, come nei casi della Liguria per le piante aromatiche e altre piante da esterno; la Lombardia per acidofile, latifoglie e conifere; la Toscana per conifere, specie arboree a foglia caduca, alberi da frutta e arbusti ornamentali; il Lazio per alcune specie di piante mediterranee e la Sicilia per la produzione di agrumi ornamentali, piante grasse e palme.

Consumi energetici per la gestione delle serre

Il consumo annuale di energia delle colture protette nell’area del bacino del Mediterraneo si attesta ad un valore medio di 60 – 80 kWh/m2 , mentre nell’Europa centro settentrionale si arriva a 460 – 930 kWh/m2. Consumi di questo livello si possono ritrovare anche in serre floricole presenti in alcune aree dell’Italia settentrionale. In riferimento a una superficie complessiva di 6000 ha di

serre riscaldate durante l’inverno in Italia, il consumo energetico per il loro riscaldamento si stima che corrisponda a706.786 tep (tonnellate equivalenti di petrolio).

Questi livelli di consumo determinano un’incidenza media del 30 – 40 % sui costi di produzione in ambiente protetto.

Allo scopo di valutare delle tecnologie di risparmio energetico nelle colture protette, nella serra sperimentale del CREA Orticoltura e Florovivaismo di Pescia, nell’ambito del Progetto AGROENER, si sono effettuate prove di rilievo dei consumi energetici di tre impianti sperimentali di riscaldamento posti a confronto tra loro: 1. Un impianto di riscaldamento basale collegato ad una caldaia a condensazione alimentata con GPL (BS+CB); 2. Un impianto di riscaldamento basale collegato ad una pompa di calore del tipo acqua – aria ad alimentazione elettrica (BS+HP); 3. Un generatore di calore di tipo aria-aria alimentato a gasolio (AS+AH), che rappresenta una soluzione molto diffusa nel settore serricolo (figura 1). I primi due impianti si trovavano in una metà della serra termicamente isolata dall’altra metà nella quale era presente il solo generatore di calore. Nello schema seguente sono rappresentate le zone della serra di prova e la disposizione degli impianti di riscaldamento posti a confronto.

AGROENER A seguito della crescente domanda di innovazione finalizzata al contenimento della spesa energetica e della riduzione delle emissioni inquinanti in agricoltura, nel 2016 il Ministero per le Politiche Agricole Alimentari e Forestali ha finanziato al CREA lo sviluppo del progetto “Energia dall’agricoltura: innovazioni sostenibili per la bioeconomia”, acronimo “AGROENER”, che si articola all’interno del comparto delle agro-bio-energie. Tra le tematiche di ricerca finanziate dal progetto, una è finalizzata alla valutazione della sostenibilità economica e ambientale degli impianti di generazione di calore che sfruttano fonti di energia alternative al gasolio ed al GPL utilizzati nel settore della serricoltura, con particolare riferimento agli impianti di riscaldamento a pompa di calore. L’innovazione riguarda l’introduzione della tecnologia delle pompe di calore che, nonostante il crescente interesse in ambito civile, non presenta ancora diffusione nell’applicazione alle serre. Nel corso dei sei anni di durata del progetto, la ricerca condotta presso la sede del Centro di ricerca Orticoltura e Florovivaismo (CREA-OF) di Pescia (PT) è stata sviluppata, con la collaborazione dei ricercatori Daniele Massa, Gianluca Burchi, Sonia Cacini, Carlo Bisaglia, Maurizio Cutini, Massimo Brambilla, Corrado Costa, Simone Figorilli, Francesca Antonucci e Mauro Pagano. Utilizzando le strutture presenti in una delle serre del Centro, attraverso varie prove sperimentali è stato possibile valutare il consumo energetico complessivo di un impianto di riscaldamento basale collegato ad una pompa di calore come sistema alternativo per la coltivazione di colture con canopy ridotta come il basilico, rispetto ad un impianto tradizionale, basato su un sistema di riscaldamento ad aria.

Figura 1. Suddivisione schematica delle tre zone della serra prova: zona con riscaldamento basale collegato alla pompa di calore (BS+HP), zona con riscaldamento basale collegato alla caldaia a GPL (BS+CB), zona con riscaldamento dell’intero volume ottenuto con un generatore di calore alimentato a gasolio (AS+AH).

Nel corso della stagione invernale, all’interno dei bancali di coltivazione presenti nelle tre zone è stata trapiantata una coltura di basilico per ottenere un riscontro sull’accrescimento delle piante e sulla loro produttività. I dati relativi al consumo energetico (tabella 1) sono stati riferiti alle superfici effettivamente occupate dalla coltura e al peso fresco delle produzioni ottenute alla fine del ciclo colturale.

