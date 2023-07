Energie rinnovabili con piccoli impianti eolici. Soddisfazione della Confcooperative Fedagripesca Campania

Favorire la produzione di energia da piccoli impianti eolici o minieolici in ambito agricolo, anche attraverso l'individuazione di misure incentivanti e di procedure autorizzative semplificate in coesistenza con le relative attività di produzione agricola e degli allevamenti di bestiame. Lo prevede la legge di conversione del decreto di maggio 2023, n. 57 "misure urgenti per gli enti territoriali, nonché per garantire la tempestiva attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza e per il settore energetico" grazie ad un lavoro di sensibilizzazione sull’argomento da parte della Confcooperative FedAgriPesca Campania, accolto da un gruppo di senatori (Bergesio, Bizzotto, Cantalamessa, Minasi, Germanà, Potenti), portavoce delle istanze della Federazione.

Nicola De Leonardis, presidente della Confcooperative FedAgriPesca Campania, specifica: "si tratta di un risultato decisivo che apporterà vantaggi a tutte le aree d’Italia a vocazione eolica. L’uso di piccoli impianti per le energie rinnovabili consentirà alle imprese agricole di diversificare i redditi aziendali. I terreni vocati ad ospitare piccoli impianti potranno aprire la strada ad una valorizzazione della produzione agricola e ad una maggiore ricchezza interna all’impresa, evitando il subentro di fornitori esterni. Si potrà in questo modo produrre energia in continuità con la produzione agricola e degli allevamenti, nell’ottica di incentivare un’economia circolare".