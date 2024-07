Enoteca d’Italia, Garrone: PM Fava condannato. A chi mando l’Iban per il risarcimento dei danni?

Il Tribunale di Perugia ha pronunciato oggi la sentenza in primo grado nei confronti del PM Stefano Rocco Fava, il magistrato che aveva dato vita all’inchiesta per Enoteca d'Italia sul Ministero delle politiche agricole, oggi MASAF. Enoteca d’ Italia resta l'unico e il migliore progetto di promozione indipendente “ a sistema” tra tutte le Regioni italiane e il Governo. Finalmente nella promozione del Vino esisteva all’onore del mondo una “ Gran Carta dei Vini d’Italia” riconosciuta per la sua terzietà e oggettività istituzionale.

Enoteca d’Italia fu abbattuta da questa vicenda giudiziaria condotta dal PM Fava iniziata nel 2005 e conclusasi per il sottoscritto, fondatore e primo presidente di Enoteca d’Italia, dopo 16 anni di processo con la formula “ il fatto non sussiste “ . Il sottoscritto non ha mai visto in faccia il PM che lo ha accusato. Come molti altri italiani ho pagato in perdita di credibilità sociale , di crisi familiare e professionale. Soprattutto in solitudine. Oggi chiedo allo Stato una cosa semplice: a chi mando l’iban per il risarcimento dei costi legali, dei danni patiti ? Lo chiedo anche a nome di tutti i coinvolti in questa e in simili vicende giudiziarie. Lo chiedo soprattutto a ciascuna associazione dei magistrati perché devono comprendere che l’autonomia del magistrato deve farsi carico anche dei danni prodotti da alcuni magistrati . Anche i PM sono persone comuni, fragili e che possono commettere errori che però devono risarcire. È un serio problema per la credibilità della Giustizia in Italia. Attendo quindi la semplice risposta alla normale domanda: a chi mando l’iban per pagare il risarcimento dei costi e dei danni? Propongano i Magistrati , il Parlamento un CID ?

Affrontino e risolvano i problemi concreti .Non solo quando sono toccati direttamente nella loro reputazione. Il dato è che attualmente le procedure burocratiche per questi risarcimenti sono offensive per il cittadino danneggiato. L’avvocatura dello Stato non ritiene di rivedere le sue argomentazioni in merito a questa vicenda? “IL DIRITTO ALLA BUONA FAMA” è un grado di civiltà che in Italia non è attualmente vigente e tutelato nei dispositivi di sentenza e ne nelle norme.

Così in una nota Pier Domenico Garrone, Comunicatore, fondatore e presidente di Enoteca del Piemonte e di Enoteca d’Italia.