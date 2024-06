Enpaia, Baldassarre (Carabinieri): proseguono controlli su aziende e lavoratori per contrasto caporalato

Nel 2023, il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano ha effettuato, nelle 4 regioni di competenza (Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta)n.3.322 accessi ispettivi nei confronti di altrettante aziende e per 474 (14%) sono stati emessi provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro o per “lavoro nero”. Sono stati 8.611 i lavoratori controllati, 1.821 (21%) sono risultati irregolari di cui ben 974 (11%) sono risultati occupati “in nero”. Nei confronti di 1.033 datori di lavoro sono emerse responsabilità relative a violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Sono state sviluppate 28 attività di contrasto al caporalato con 2 persone deferite all’A.G. in stato di arresto e 43 in stato di libertà per sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) e 237 lavoratori sfruttati individuati.

“Nella regione Lombardia – ha affermato il Ten. Col. Loris Baldassarre – comandante del Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano - sono stati effettuati 1.390 accessi ispettivi presso altrettante aziende e nei confronti di 235 (17%) ditte sono stati emessi provvedimenti di sospensione dell’attività imprenditoriale per gravi violazioni in materia di sicurezza o lavoro nero. Sono stati controllati 4.074 lavoratori, 653 (16%) sono risultati irregolari, di cui ben 465 (11%) erano occupati “in nero”. Nei confronti di 594 datori di lavoro sono emerse responsabilità relative a violazioni in materia di sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro. Nell’attività di contrasto al caporalato sono state sviluppate 15 attività investigative che hanno consentito di deferire all’A.G. n.2 persone in stato di arresto e 23 in stato di libertà per sfruttamento del lavoro (art. 603 bis c.p.) nonché individuare 175 lavoratori occupati in condizioni di sfruttamento”.

Il Gruppo Carabinieri per la Tutela del Lavoro di Milano, alle dipendenze del Ten. Col. Loris Baldassarre, oltre alla competenza sulle Regioni Lombardia, Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta attraverso 24 NIL istituiti a livello provinciale e un Nucleo Operativo di stanza a Milano, vigila, in via esclusiva, sull'esecuzione delle leggi in materia di:

­ livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali e di tutela dei rapporti di lavoro e di legislazione sociale, ovunque sia prestata attività di lavoro;

­ applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, di interposizione e intermediazione di manodopera, di occupazione delle categorie protette, di tutela del lavoro dei fanciulli e degli adolescenti, per la tutela e il sostegno della maternità e della paternità e per il contrasto dell'illecita occupazione dei lavoratori extracomunitari e del fenomeno del caporalato .

Il comando dei Carabinieri per la Tutela del Lavoro è a Roma. Rappresenta il più antico comparto di specialità dell’Arma Carabinieri ed è attualmente comandato dal Generale di Brigata Antonio Bandiera.