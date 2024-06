Enpaia, Barbieri: etichettatura? Un corpus di norme controintuitive, disorienta i consumatori

“Il valore del made in Italy a tavola è strettamente legato alla sua riconoscibilità. Il furto sistematico di identità perpetrato dai falsificatori comporta un enorme furto di valore”. Lo afferma Attilio Barbieri, giornalista professionista presso il quotidiano Libero e blogger esperto di etichettatura agroalimeantare. Secondo un recente studio diffuso nelle scorse settimane da The european house – Ambrosetti, l’italian sounding diretto comporta circa 60 miliardi di mancate esportazioni per le aziende italiane della filiera.

“ Ma la riconoscibilità dei veri cibi italiani non è per niente scontata, sottolinea Barbieri, perfino nel nostro Paese. La legislazione che riguarda il cibo, la sua produzione e la distribuzione, è frutto di sovrapposizioni fra norme nazionali e norme europee, con effetti talvolta in contrasto ” . Leggi italiane, regolamenti e direttive Ue non sono per nulla facili da padroneggiare e hanno originato un corpus di norme controintuitive capaci di disorientare anche i consumatori più preparati. Figuriamoci gli altri.

La riconoscibilità dell’autentico made in Italy a tavola si gioca proprio sul filo di regole la cui comprensione non è immediata, difficili da decodificare ma anche da esplicitare per chi si trovi a scriverne sui giornali o a parlarne in radio e Tv.

“Dall’origine degli alimenti in etichetta alle denominazioni di vendita, ha poi concluso, fino alle bandierine e ai simboli nazionali, spesso nel carrello della spesa finiscono cibi molto diversi da quelli che pensiamo di acquistare”.

L’intervento di Attilio Barbieri si apre con un test per tutti i partecipanti. Eccolo qui accanto.