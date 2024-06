Enpaia. Benati (Arga Lombardia e Liguria): noi formiamo giornalisti per informare meglio

Pensiamo al caso della “mucca pazza” o dell’”influenza aviaria” o, ancora più indietro nel tempo, alla nube di Chernobyl – afferma Fabio Benati segretario di Arga Lombardia – Liguria - e sarà facile ricordare come i media abbiano avuto un ruolo decisivo nello stilare quotidianamente un bollettino di guerra che ha allontanato dalle tavole delle famiglie carni rosse, bianche e ortaggi per lunghi periodi. Con danni economici gravissimi sopportati anche da aziende che da sempre producono rispettando protocolli e norme a garanzia dei consumatori e che a fatica hanno cercato di spiegare che i loro prodotti potevano essere tranquillamente utilizzati. Per tacere dell’Italian sounding”.

Arga Lombardia Liguria è un’associazione aperta di giornalisti agroambiente e food che per mestiere o per interesse si occupano dei temi che caratterizzano questo gruppo di specializzazione dell’Associazione Regionale di Stampa e, a livello nazionale, della FNSI (Federazione Nazionale Stampa Italiana). Arga è l’Associazione Regionale Giornalisti Agricoltura Alimentazione Ambiente Territorio Foreste Pesca Energie Rinnovabili e aderisce a Unarga (Unione Nazionale delle Arga regionali). Arga è partner Greenaccord e IFAJ (International Federation of Agricultural Journalists).

In Lombardia è nata nel 2011 per volontà di un gruppo di soci fondatori. Possono aderirvi tutti i giornalisti iscritti all’albo di Lombardia e Liguria, iscritti al sindacato dei giornalisti.