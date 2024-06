Enpaia, Fiorio: l’agricoltura sociale, una nuova frontiera per lo sviluppo

“Invece di considerare l'agricoltura come un problema, dovremmo coglierla come un'opportunità”. Lo afferma Massimo Fiorio, già parlamentare della Repubblica nel CdA ENPAIA in rappresentanza del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali.

“Negli ultimi anni in l'Italia che è in prima linea su questo fronte, aggiunge Florio, si è sviluppato un vasto campo di sperimentazione di nuove pratiche colturali, culturali e relazionali con un forte impatto sullo sviluppo locale: l'agricoltura sociale”. Un fenomeno in continua evoluzione, ancora poco raccontato, che esalta tre caratteristiche fondamentali dell'agricoltura mediterranea: relazionalità, multifunzionalità e policoltura.

"L'agricoltura sociale - ha poi concluso Fiorio - non deve essere vista solo come una 'pratica virtuosa' dal grande valore intrinseco, ma soprattutto come una componente fondamentale di un nuovo modello di sviluppo rurale sostenibile e di un nuovo welfare locale partecipativo."