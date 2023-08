Ente Nazionale Risi presenta la ricerca sul consumo di riso, dalle abitudini alimentari alle nuove frontiere con le tea

“Il consumo di riso italiano tra stili alimentari, mercato e le opportunità delle biotecnologie”. Questi i temi che saranno affrontati nel talk, in programma mercoledì 30 agosto alle ore 9.30, al Centro Ricerche sul Riso dell’Ente Nazionale Risi di Castello d’Agogna (Strada per Ceretto, 4 - Pavia).

La nuova ricerca, realizzata nell’ambito degli Stati Generali del Consumo di Riso in Italia, è voluta da Ente Nazionale Risi, insieme a Ente Fiera di Isola della Scala e Consorzio di Tutela della I.G.P. Riso Nano Vialone Veronese.

Si tratta di uno studio approfondito sull’evoluzione degli stili e delle abitudini alimentari dei consumatori con un focus sulle TEA, le Tecniche di Evoluzione Assistita, e sulla relativa proposta legislativa della Commissione Europea. Un momento importante di riflessione e confronto sulle prospettive del comparto grazie anche alle nuove biotecnologie, sviluppate allo scopo di rendere le piante coltivate più resistenti a parassiti e siccità.

A moderare il talk a cui prenderanno parte esperti, produttori, aziende e consumatori, sarà Roberto Magnaghi, Direttore Generale Ente Nazionale Risi.

“Il talk rappresenta un momento importante di confronto per il futuro del comparto del riso - commenta Paolo Carrà, Presidente Ente Nazionale Risi -. Un prodotto ricco di storia e tradizione che deve tenersi al passo con i cambiamenti di mercato, le esigenze dei consumatori e le Tecniche di Evoluzione Assistita. Per questo motivo diventa centrale per lo sviluppo dell’intero comparto, discutere insieme a tutta la filiera del riso di stili alimentari, consumo e nuove opportunità offerte dalle biotecnologie”.

In apertura di convegno Cosimo Finzi, Direttore AstraRicerche e Patrizia Martello, sociologa dei Consumi e docente di Ricerca Sociale all’Università di Milano e Venezia, presenteranno i risultati della ricerca sul consumo di riso in Italia. A seguire Marina Bassi, caporedattrice GdoWeek e MarkUp, analizzerà come e cosa comunica il riso sullo scaffale indagando i trend e le proposte in relazione alla Grande Distribuzione Organizzata (GDO).

La seconda parte del talk è dedicata alle TEA, le Tecniche di Evoluzione Assistita, come aiuto all’agricoltura: verranno illustrate da Chiara Cattaneo, ricercatrice del Laboratorio di Chimica, Merceologia e Biologia Molecolare del Centro Ricerche sul Riso. Sarà poi la professoressa Vittoria Brambilla, ricercatrice in Botanica Generale al dipartimento di Scienze Agrarie e Ambientali all’Università̀ di Milano, a chiarire come le biotecnologie possono migliorare le varietà di riso nazionale con un approfondimento pratico sugli usi agricoli e sui benefici apportati dalla ricerca scientifica.

Le conclusioni sono affidate a Paolo Carrà, Presidente Ente Nazionale Risi. A fine lavori, nel primo pomeriggio, per i partecipanti sarà organizzata una visita guidata ai campi sperimentali e alla sala didattica del Centro Ricerche sul Riso per toccare con mano gli avanzamenti della ricerca e fare esperienza di quanto discusso durante il talk.