Esercito, Lollobrigida visita la Scuola Maddaloni, eccellenza italiana nel campo del vettovagliamento

Si è svolta stamattina la visita presso la Caserma “Magrone”, sede della Scuola di Commissariato dell’Esercito Italiano di Maddaloni, del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, On. Francesco Lollobrigida.

Al suo arrivo il Ministro è stato accolto dal Capo di Stato Maggiore dell’Esercito, Generale di Corpo d’Armata Pietro Serino, dal Comandante di Commissariato, Brigadier Generale Giovanni Sanzullo, e dal Comandante della Scuola, Brigadier Generale Leonardo Colavero.

La visita ha riguardato inizialmente l’area addestrativa della caserma, dove il Comandante dell’Ente ha illustrato al Ministro Lollobrigida, con l’ausilio di attività dimostrative, le componenti tecniche e funzionali dei vari complessi campali in dotazione e in particolare di quelli volti ad assicurare il servizio di vettovagliamento, dal nuovo modello di shelter cucina al panificio campale su container, ordinariamente impiegati per supportare le unità militari nelle varie attività operative ed esercitative in territorio nazionale e all’estero.

Durante la visita il Ministro ha sottolineato l'importanza cruciale che continua ad avere questa istituzione anche nell'ambito della sicurezza alimentare e della formazione del personale militare nelle attività di vettovagliamento condotte sia nelle emergenze nazionali quanto nelle missioni internazionali.

“Ciò che ho visto qui oggi– ha sottolineato Lollobrigida - ha rafforzato il mio convincimento sul determinante ruolo dell'Esercito Italiano nella formazione del personale deputato all'approvvigionamento e gestione dei generi alimentari per le Forze Armate. Un’eccellenza che, come Governo, dobbiamo proteggere e valorizzare con grande impegno”.

In tale contesto, è stato evidenziato come la Scuola di Commissariato, in aggiunta all’elevatissima professionalità espressa nel settore del vettovagliamento, svolga un’importante attività di formazione, qualificazione e aggiornamento a favore del personale della Forza Armata.

La Scuola di Commissariato è un polo nazionale, potenzialmente a valenza interforze e interagenzia, che svolge nei settori di competenza funzioni di studio, ricerca, sviluppo concettuale e tecnico e di formazione del personale.

Il Ministro Lollobrigida ha concluso la visita con il saluto alla Bandiera di Guerra della Scuola, la firma dell'Albo d'Onore e lo scambio di doni istituzionali.