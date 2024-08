Esodo, Coldiretti/Ixe’: ferragosto fuori casa per 1 italiano su 2

Roma - Scatta l’esodo di Ferragosto che oltre un italiano su due (53%) trascorrerà fuori casa tra chi sarà in vacanza, chi si metterà in viaggio per andare a trovare parenti e amici o chi effettuerà una semplice gita in giornata. Lo evidenzia l’indagine Coldiretti/Ixe’ sulle ferie 2024 diffusa in occasione del week end “caldo” sulle strade con il bollino nero previsto dal piano viabilità della polizia stradale. Un vero e proprio incubo per i vacanzieri, considerato che l’85% degli italiani raggiunge le località di villeggiatura in auto.

A sfidare il traffico intenso e il rischio di lunghe cose sono di solito le persone che dispongono di periodi limitati di ferie – rileva Coldiretti -, spesso dipendenti di aziende o titolari di attività che chiudono proprio nelle settimane centrali di agosto, e hanno poche alternative di scelta essendo costretti a sfruttare al massimo i giorni a disposizione.

In viaggio sulle strade quest’estate ci saranno anche 8 milioni di italiani che porteranno con sé il proprio animale grazie ad una accresciuta cultura dell’ospitalità “pet friendly” lungo tutta la Penisola secondo l’analisi Coldiretti/Ixè. Considerati i rischi di lunghe code, il consiglio – sottolinea la Coldiretti – è di avere sempre a disposizione in viaggio una adeguata scorta di acqua.

Come da tradizione agosto si conferma il mese preferito per le vacanze anche se quest’anno – conclude la Coldiretti - si è ridotta sensibilmente il divario con luglio per effetto di una tendenza degli italiani a destagionalizzare il periodo di ferie.