Esodo, Coldiretti Toscana: 1/3 resterà nella propria regione per le vacanze. agriturismi sold out spingono presenze in campagna

Un terzo dei cittadini rimarrà nella propria regione per trascorrere le ferie scegliendo tra località di mare, montagna e campagna. Primo weekend da bollino nero per chi ha scelto agosto per andare in vacanza, in calo del 10% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, principalmente per effetto di una redistribuzione delle ferie che ha visto aumentare i vacanzieri sia a giugno che a luglio. E’ quanto emerge da una indagine Coldiretti Toscana e Ixe’ diffusa in occasione del grande esodo di agosto. Un avvio che sarà contraddistinto sulle strade dal primo bollino nero stagionale, previsto per la mattinata di sabato, anche se il traffico si manterrà sostenuto per l’intero week end secondo il Piano viabilità della polizia stradale.

Nelle scelte di alloggio, alberghi e bed and breakfast risultano le più gettonate, anche se crescono gli appartamenti in affitto secondo Coldiretti/Ixe’. Un 13% sfrutta la seconda casa di proprietà e un altro 19% si affida all’ospitalità di parenti e amici.

L'agriturismo si conferma tra le scelte preferite dai vacanzieri che, secondo Terranostra e Campagna Amica, sono alla ricerca di un turismo più esperienziale, enogastronomico e sostenibile garantito dalle aziende agricole. Una tipologia, quella dell’agriturismo, di cui la Toscana è assoluta leader a livello nazionale, che sta per vivere un’altra estate da tutto esaurito anche grazie al costante aumento delle attività ricreative, didattiche e sportive proposte ai turisti, a fianco di pernottamento e ristorazione, che lo scorso anno hanno contribuito al record di oltre 5 milioni di presenze.

Un comparto in forte espansione come confermato dal recente rapporto dell’Irpet secondo cui il numero di strutture è cresciuto del 70% dal 2008 spingendo, come diretta conseguenza, le presenze verso campagne, borghi, montagne e località più remote dove i turisti, soprattutto stranieri, vanno alla ricerca dell’autenticità della Toscana tra relax, esperienzialità, enogastronomia e natura.

Campagna e parchi naturali si piazzano al secondo posto tra le località gettonate dietro il mare e davanti a montagna e città d’arte e il cibo sarà la voce più importante del budget della vacanza in Italia, assorbendo circa un terzo della spesa complessiva dei turisti.

I numeri del settore. La Toscana è la regione con il maggior numero di strutture (5.634) e posti letto d’Italia (oltre 87mila). Il 98% dei comuni ospita almeno un’azienda. 24 ogni 100 chilometri. Sette dei dieci comuni italiani con il maggiore numero di agriturismi si trovano in Toscana. Grosseto è il comune italiano con la più alta concentrazione (239) mentre tra le provincia Siena con 1.625 strutture.