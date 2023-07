Europa, allevamenti esclusi dalla direttiva emissioni industria. De Carlo: Finalmente smentiti i propagandisti dell’agricoltura come grande inquinatrice

“Finalmente anche dall'Europa arriva la smentita a tutti quei propagandisti e ambientalisti da salotto che vogliono far passare i mondi dell'agricoltura e dell'allevamento come grandi inquinatori. Quello arrivato dal Parlamento Europeo è un importante passo in questa direzione: si è capito che non è possibile considerare una stalla alla stregua di una fabbrica; il mondo della produzione agroalimentare è da sempre in prima fila per la tutela ambientale e per la gestione del territorio, e diventa ancora più importante in questo momento tutelarlo per poter garantire alle popolazioni cibo di qualità. Ringrazio gli europarlamentari di Fratelli d'Italia che con il loro lavoro e il loro voto, assieme ai colleghi del Gruppo dei Conservatori e dei Riformisti Europei, hanno fatto sì che questa proposta non divenisse realtà”: così il senatore di Fratelli d'Italia e presidente della IX Commissione - Industria, commercio, turismo, agricoltura e produzione agroalimentare Luca De Carlo commenta l'esito della votazione odierna al Parlamento Europeo che ha portato alla bocciatura della proposta di inclusione degli allevamenti nella nuova direttiva sulle emissioni industriali.