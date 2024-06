Europee, ecco tra i più votati chi potrà portare in Ue le istanze italiane in agricoltura. TUTTI I NOMI

Tutto ancora working in progress per quanto riguarda le Europee 2024. Ancora da verificare chi passerà e chi no. Anche alla luce dei giochi di incastri che decideranno i leader in base a come sono andati coloro che sono stati candidati in più circoscrizioni. In modo da lasciare o margine a chi ha preso di meno.

AGRICOLAE ha cercato di fare una prima panoramica prendendo in esame i cinque candidati più votati per ogni partito e per ogni circoscrizione, confrontandoli con i propri excursus professionali. Così da fotografare chi saranno - tra quelli che hanno ricevuto più consenso - coloro che presumibilmente, in base alle loro esperienze professionali, si troveranno a portare in Europa le istanze del settore agricolo per conto dell'Italia.

Circoscrizione I : ITALIA NORD-OCCIDENTALE

FRATELLI D'ITALIA (2.083.380 voti) 30,90%

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 623.126

FIDANZA CARLO 50.704

MANTOVANI MARIO 39.013

CROSETTO GIOVANNI 33.941

MAGONI LARA 20.366

Carlo Fidanza, membro sostituto DMER (Delegazione per le relazioni con il Mercosur). Tra le ultime attività, contributo alla discussione Attacco al clima e alla natura: tentativi dell'estrema destra e dei conservatori di distruggere il Green Deal e impedire gli investimenti nel nostro futuro

PARTITO DEMOCRATICO (1.553.821 voti) 23,05%

STRADA CECILIA MARIA 282.944

GORI GIORGIO 210.702

ZAN ALESSANDRO 85.273

TINAGLI IRENE 78.405

BENIFEI BRANDO MARIA DETTO BRANDO DETTO BONIFEI 64.373

Brando Benifei, membro IMCO (Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori) e membro sostituto DMER (Delegazione per le relazioni con il Mercosur)

LEGA SALVINI PREMIER (802.029 voti) 11,90%

VANNACCI ROBERTO 186.505

SARDONE SILVIA SERAFINA DETTA NARDONE, DETTA SARDONI, DETTA SILVIA 74.971

TOVAGLIERI ISABELLA DETTA ISA, DETTA TAVOLIERE, DETTA TOVALIERI 39.938

CIOCCA ANGELO DETTO COCCIA, DETTO CACCIA, DETTO ANGELO 38.742

BRUZZONE FRANCESCO 24.315

Angelo Ciocca, Agri (Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale). RELAZIONE sul garantire la sicurezza alimentare e la resilienza a lungo termine dell'agricoltura dell'UE

Silvia Sardone, Envi (Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare). RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento e del Consiglio relativo alle piante ottenute mediante alcune nuove tecniche genomiche, nonché agli alimenti e ai mangimi da esse derivati. RELAZIONE sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio.

Francesco Bruzzone, membro Camera XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA)

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE (632.693 voti) 9,38%

TAJANI ANTONIO 106.955

BRICHETTO ARNABOLDI LETIZIA MARIA DETTA LETIZIA MORATTI 41.880

SALINI MASSIMILIANO 36.583

DAMILANO PAOLO 12.583

ZAMBELLI STEFANIA 12.370

Massimiliano Salini, membro sostituto ENVI (Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare)

Paolo Damilano, imprenditore settore vino e acque minerali.

Stefania Zambelli, Membro ENVI (Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA (479.574 voti) 7,11%

SALIS ILARIA 125.995

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 45.920

MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA 22.139

SCUDERI BENEDETTA 20.340

MORI GIOVANNI 19.426

MOVIMENTO 5 STELLE (453.884 voti) 6,73%

PEDULLA' GAETANO 15.849

DANZI' MARIA ANGELA 14.601

PEPE ANTONELLA 8.795

SALA CAROLINA 6.131

SACCO SEAN 5.977

Maria Angela Danzì, Membro ENVI (Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare). Tra le ultime attività, interrogazione Tutela delle vie forestali in Umbria

AZIONE - SIAMO EUROPEI (254.579 voti) 3,78%

CALENDA CARLO 23.449

TOMMASI ALESSANDRO DETTO SANDRO 15.339

BONETTI ELENA 12.516

ZOLLINO GIUSEPPE 9.079

AVANZA CATERINA DETTA CATERINA, DETTA CATE 7.211

STATI UNITI D'EUROPA (254.069 voti) 3,77%

RENZI MATTEO 64.980

BONINO EMMA 45.361

PAITA RAFFAELLA DETTA LELLA 14.598

TARADASH MARCO 5.437

LIBRANDI GIANFRANCO 4.501

PACE TERRA DIGNITA' (139.973 voti) 2,08%

SANTORO MICHELE 36.007

ODIFREDDI PIERGIORGIO 6.167

SABENE BENEDETTA 4.495

BOMPIANI GINEVRA ROBERTA 2.472

CAMPOSAMPIERO ANNA BRUNA 2.447

LIBERTA' (50.453 voti) 0,75%

MORI MARCO 6.219

CUNIAL SARA 6.127

AMODEO FRANCESCO 5.645

RIZZI ENRICO 3.812

DE LUCA CATENO 3.754

ALTERNATIVA POPOLARE (23.520 voti) 0,35%

BANDECCHI STEFANO 3.061

ALLI PAOLO 559

NIEDDU ERIKA 417

GRASSO GIOVANNI 303

FACCIN MELISSA 117

RASSEMBLEMENT VALDÔTAIN (14.417 voti) 0,21%

AGGRAVI STEFANO 1.819

LOMBARD MARTINA 494

GUARNERO PIERMASSIMO 225

Circoscrizione II : ITALIA NORD-ORIENTALE

FRATELLI D'ITALIA (1.573.601 voti) 31,91%

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 493.717

DONAZZAN ELENA 63.250

CAVEDAGNA STEFANO DETTO CAVEDANIA 55.311

BERLATO SERGIO ANTONIO 46.001

CIRIANI ALESSANDRO 43.965

Elena Donazzan, è stata eletta in Consiglio regionale del Veneto nel 2000. Componente delle commissioni Agricoltura e Cultura nella settima legislatura. Nel 2005 diventa Assessore Regionale con referati all'Istruzione, Formazione, Lavoro, Caccia, Protezione civile, Tutela del consumatore, Sicurezza alimentare e Servizi veterinari.

Sergio Berlato, membro ENVI (Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare)

PARTITO DEMOCRATICO (1.271.081 voti) 25,77%

BONACCINI STEFANO 389.222

ZAN ALESSANDRO 92.637

MORETTI ALESSANDRA 82.536

GUALMINI ELISABETTA 57.055

CORRADO ANNALISA 49.103

Alessandra Moretti, membro ENVI (Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare)

LEGA SALVINI PREMIER (502.139 voti) 10,18%

VANNACCI ROBERTO 142.445

CISINT ANNA MARIA 42.982

BORCHIA PAOLO 23.521

MANERA ALESSANDRO 16.706

CONTE ROSANNA 13.398

Rosanna Conte, membro PECH (Commissione per la pesca), membro sostituto ENVI (Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare), AGRI (Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale)

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE (346.296 voti) 7,02%

TAJANI ANTONIO 61.542

TOSI FLAVIO 34.415

SAVINO SANDRA 10.994

ANDRETTA CRISTINA 6.093

TASSINARI ROSARIA 5.523

Sandra Savino, deputat XIII COMMISSIONE (AGRICOLTURA) dal 21 giugno 2018 al 12 ottobre 2022

ALLEANZA VERDI E SINISTRA (332.376 voti) 6,74%

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 42.575

GUARDA CRISTINA 32.571

FOPPA BRIGITTE 29.650

CUGINI JESSICA VERONICA 7.911

DALL'OLIO NICOLA 6.965

Cristina Guarda, dal suo sito si legge: Consigliera della Regione Veneto. Ho posto la Terra al centro della mia vita e del mio impegno politico: dal lavoro nella mia azienda agricola a Lonigo (Vi) alla politica, aderendo al progetto di Europa Verde. In Consiglio mi occupo di ambiente, agricoltura e salute.

MOVIMENTO 5 STELLE (281.797 voti) 5,71%

PIGNEDOLI SABRINA 14.996

BIGGERI UGO 10.599

PLUDA MARTINA 6.516

BERNINI PAOLO 5.137

ZATTINI GIACOMO 4.574

AZIONE - SIAMO EUROPEI (187.051 voti) 3,79%

CALENDA CARLO 22.544

KÖLLENSPERGER PAUL DETTO PAUL 11.251

PIZZAROTTI FEDERICO 11.119

PASQUALETTO CARLO 10.012

BONETTI ELENA 8.760

STATI UNITI D'EUROPA (150.552 voti) 3,05%

SOLDO ANTONELLA 10.871

BENDINELLI DAVIDE 7.662

WATSON GRAHAM ROBERT 7.516

PIGONI GIULIA 6.501

SALJIHU MUHAREM DETTO MARCO 5.095

SÜDTIROLER VOLKSPARTEI (SVP) (120.077 voti) 2,43%

DORFMANN HERBERT 82.426

PADOVAN FRANCA 1.959

BERGAMO ROBERTA 1.588

THALER URSULA 899

NAGLER FELIX 790

PACE TERRA DIGNITA' (110.741 voti) 2,25%

SANTORO MICHELE 29.745

SABENE BENEDETTA 4.479

LA VALLE RANIERO LUIGI 3.689

ROSSI PAOLO 2.584

GUERRA ALESSANDRA 2.520

LIBERTA' (40.308 voti) 0,82%

CUNIAL SARA 9.744

AMODEO FRANCESCO 6.976

ROSSI UGO 4.199

RIZZI ENRICO 2.504

DE LUCA CATENO 2.463

ALTERNATIVA POPOLARE (16.031 voti) 0,33%

BANDECCHI STEFANO 1.919

GRUBER SABINE 783

PILATI SILVIA 256

CHERMAZ LUCREZIA 244

BOSI ALBERTO 159

Circoscrizione III : ITALIA CENTRALE

FRATELLI D'ITALIA (1.472.449 voti) 31,08%

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 459.927

PROCACCINI NICOLA 85.233

SQUARTA MARCO 51.071

CICCIOLI CARLO 47.592

SBERNA ANTONELLA 39.222

Nicola Procaccini (Fdi), Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

PARTITO DEMOCRATICO (1.259.069 voti) 26,58%

SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY 121.975

NARDELLA DARIO 99.246

RICCI MATTEO 84.701

ZINGARETTI NICOLA 82.356

LAURETI CAMILLA 44.261

Camilla Laureti (Pd), Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

MOVIMENTO 5 STELLE (448.062 voti) 9,46%

MORACE CAROLINA 22.831

FERRARA GIANLUCA 9.187

TAMBURRANO DARIO 8.465

PACETTI GIULIANO 6.388

LAURETTI FEDERICA 4.966

ALLEANZA VERDI E SINISTRA (353.551 voti) 7,46%

MARINO IGNAZIO ROBERTO MARIA 24.922

GRASSADONIA MARILENA 14.556

SMERIGLIO MASSIMILIANO 12.150

BOCCOLI LUCA 9.575

IURLARO LUCREZIA 9.365

FORZA ITALIA - NOI MODERATI - PPE (334.072 voti) 7,05%

TAJANI ANTONIO 81.655

DE MEO SALVATORE 38.283

CHIUSAROLI ROSSELLA DETTA CHIUSI, DETTA ROS 22.858

FERRI JACOPO MARIA 10.761

PEPPUCCI FRANCESCA 9.251

Salvatore De Meo (FI), Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale

LEGA SALVINI PREMIER (319.229 voti) 6,74%

VANNACCI ROBERTO 95.977

CECCARDI SUSANNA DETTA SUSANNA, DETTA SUSI 29.097

ABBRUZZESE MARIO 21.906

CARLONI MIRCO 14.169

BORDONI DAVIDE 12.321

STATI UNITI D'EUROPA (188.547 voti) 3,98%

RENZI MATTEO 52.225

BONINO EMMA 20.250

TIDEI MARIETTA 12.709

STEFANELLI GERARDO DETTO STEFANO 8.963

CAIAZZA GIOVANNI DOMENICO DETTO GIAN DOMENICO CAIAZZA 6.512

AZIONE - SIAMO EUROPEI (145.460 voti) 3,07%

CALENDA CARLO 14.061

D'AMATO ALESSIO DETTO DAMATO 5.437

BONETTI ELENA 4.575

CAMPORINI VINCENZO 3.951

SERI MASSIMO 3.739

PACE TERRA DIGNITA' (127.060 voti) 2,68%

SANTORO MICHELE 28.269

SABENE BENEDETTA 3.652

KHALIL ALI DETTO ALI RASHID 3.210

SENESI VAURO DETTO VAURO 2.753

GATTI ANGELICA 2.191

DEMOCRAZIA SOVRANA POPOLARE (35.512 voti) 0,75%

RIZZO MARCO 5.040

TOSCANO FRANCESCO 2.732

D'ANGELI ANTONELLA 739

FIORAVANTI MARIANELLA 704

SPITONI BEATRICE 498

LIBERTA' (30.647 voti) 0,65%

RIZZI ENRICO 2.796

AMODEO FRANCESCO 2.581

DE CAPRIO SERGIO DETTO CAPITANO ULTIMO, DETTO CAPITANO, DETTO ULTIMO 1.847

DE LUCA CATENO 1.699

PIROZZI SERGIO 1.663

ALTERNATIVA POPOLARE (23.479 voti) 0,50%

BANDECCHI STEFANO 6.899

PINCARDINI PAOLA 1.277

BRUTTI CRISTIAN 828

PALAMARA LUCA 713

LEONI MARIANO DETTO LEONE 505

Circoscrizione IV : ITALIA MERIDIONALE

PARTITO DEMOCRATICO (1.176.010 Voti) 24,32%

DECARO ANTONIO 495.870

ANNUNZIATA LUCIA 240.990

TOPO RAFFAELE DETTO LELLO 127.533

PICIERNO GIUSEPPINA DETTA PINA 121.586

RUOTOLO ALESSANDRO DETTO SANDRO 112.359

FRATELLI D’ITALIA (1.140.063 voti) 23,58%

MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 549.436

GAMBINO ALBERICO 92.131

VENTOLA FRANCESCO 88.777

NESCI DENIS DOMENICO 74.260

PICARO MICHELE 54.970

MOVIMENTO 5 STELLE (814.288 voti) 16,84%

TRIDICO PASQUALE 117.875

PALMISANO VALENTINA 43.404

FURORE MARIO 38.199

DELLA VALLE DANILO 29.611

DE VITA LAURA 25.256

FORZA ITALIA – NOI MODERATI (520.187 voti) 10,76%

TAJANI ANTONIO 145.307

MARTUSCIELLO FULVIO DETTO FULVIO 97.498

PRINCI GIUSEPPINA DETTA GIUSI 84.126

BALLONE ANTONELLA 41.869

DE MOLA LAURA 28.296

LEGA SALVINI PREMIER (331.186 voti) 6,85%

VANNACCI ROBERTO 72.568

PATRICIELLO ALDO 69.669

MARTI ROBERTO 59.910

RUSSO ANGELA 24.591

MANCUSO FILIPPO 22.679

ALLEANZA VERDI E SINISTRA (273.661 voti) 5,66%

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 76.027

BORRELLI FRANCESCO EMILIO 49.231

FATAYER SOUZAN DETTA SUSAN 23.216

D’AMATO ROSA 15.203

MARASCHIO ANNA GRAZIA 10.707

STATI UNITI D’EUROPA (237.961 voti) 4,92%

RENZI MATTEO 60.591

CAPUTO NICOLA 42.304

MARAIO VINCENZO DETTO ENZO 41.872

LONARDO MASTELLA ALESSANDRINA DETTA SANDRA MASTELLA 31.977

GRECO FILOMENA 24.178

AZIONE – SIAMO EUROPEI (160.491 voti) 3,32%

PITTELLA MAURIZIO MARCELLO CLAUDIO 32.926

FERRANDINO GIUSEPPE DETTO GIOSI 21.935

SOMMESE GIUSEPPE 20.313

CALENDA CARLO 13.810

CASCIELLO LUIGI 12.760

PACE TERRA DIGNITA’ (89.825 voti) 1,86%

SANTORO MICHELE 35.050

ACERBO MAURIZIO 8.243

SABENE BENEDETTA 4.563

MARCHETTI LAURA 3.695

PEDICINI PIERNICOLA 3.301

ARLACCHI GIUSEPPE DETTO PINO 2.280

LIBERTA’ (44.883 voti) 0,93%

DE LUCA CATENO 5.131

RIZZI ENRICO 4.529

AMORUSO DONATO 3.994

DE DONATO MARIA GIUSEPPA DETTA PINA 3.986

AMODEO FRANCESCO 3.669

PARTITO ANIMALISTA – ITALEXIT PER L’ITALIA (29.325 voti) 0,61%

CERIELLO CRISTIANO 1.728

CASABURI ANNA 707

PETRELLI CARLO 324

BONAVITA MARILENE 292

PEPICIELLO FRANCESCO PIO 277

ALTERNATIVA POPOLARE (17.440 voti) 0,36%

BANDECCHI STEFANO 3.193

RIPEPI MASSIMO ANTONINO 2.159

CENTO ANTONIO DETTO NINO 929

D’AGUI’ MONICA 650

PAOLILLO DONATELLA 634

Circoscrizione V : ITALIA INSULARE

FRATELLI D’ITALIA (420.644 voti) 21,2%

1) MELONI GIORGIA DETTA GIORGIA 242.280

2) MILAZZO GIUSEPPE 65.299

3) RAZZA RUGGERO BENEDETTO ITALO 61.659

4) GIAMMUSSO MASSIMILIANO DETTO MASSI, DETTO MUSSO 43.239

5) DEIDDA SALVATORE DETTO SASSO 29.404

FORZA ITALIA – NOI MODERATI – PPE (402.369 voti) 20,33%

TAMAJO EDMONDO DETTO TAMAIO 121.401

FALCONE MARCO 100.176

CHINNICI CATERINA 93.349

DELL’UTRI MASSIMO 69.327

GRASSO BERNARDETTE FELICE 47.548

PARTITO DEMOCRATICO (330.994 voti) 16,73%

SCHLEIN ELENA ETHEL DETTA ELLY 84.719

LUPO GIUSEPPE DETTO PEPPINO 49.679

BARTOLO PIETRO 44.439

NICITA ANTONIO 43.440

QUAQUERO ANGELA MARIA 42.339

Pietro Bartolo (Pd), Commissione per la pesca

MOVIMENTO 5 STELLE (321.461 voti) 16,24%

ANTOCI GIUSEPPE 64.604

PILO CINZIA 39.502

CINQUE PATRIZIO 30.994

FARRUGGIA VIRGINIA 21.337

PORCU MATTEO 18.417

Giuseppe Antoci (M5S), Presidente onorario Fondazione Caponnetto – ex Presidente del Parco dei Nebrodi

LEGA SALVINI PREMIER (138.399 voti) 6,99%

STANCANELLI RAFFAELE 44.198

VANNACCI ROBERTO 35.178

TURANO GIROLAMO DETTO MIMMO 18.619

TARDINO ANNALISA 17.620

GERMANA’ ANTONINO SALVATORE 14.034

Raffaele Stancanelli, Membro sostituto PECH (Commissione per la pesca)

ALLEANZA VERDI E SINISTRA (121.513 voti) 6,14%

SALIS ILARIA 50.402

LUCANO DOMENICO DETTO MIMMO 25.780

ORLANDO LEOLUCA 18.541

MUSCAU FRANCESCO 9.979

PAGLIAZZO STEFANIA 6.500

LIBERTA’ (117.898 voti) 5,96%

DE LUCA CATENO 69.871

CASTELLI LAURA 30.735

LA VARDERA ISMAELE 20.229

FERRO GIULIA 10.957

BANDIERA EDGARDO DETTO EDY 10.777

PACE TERRA DIGNITA’ (44.184 voti) 2,23%

SANTORO MICHELE 21.050

FRESU GIOVANNI 5.757

SABENE BENEDETTA 3.066

MONNI ELISA 2.505

BACCOLI FEDERICA 2.097

STATI UNITI D’EUROPA (42.473 voti) 2,15%

RENZI MATTEO 15.753

FALLETTA VALENTINA 6.456

MICARI FABRIZIO 4.510

BERNARDINI RITA 3.883

PUTZOLU PIETRINA 2.931

AZIONE – SIAMO EUROPEI (29.108 voti) 1,47%

CALENDA CARLO 7.973

ALFANO SONIA 4.905

PALAZZOLO GIANNI DETTO GIANGIACOMO 3.559

TRUDU NICOLA 1.202

BONETTI ELENA 1.202

ALTERNATIVA POPOLARE (9.930 voti) 0,50%

ROMAGNOLI MASSIMO 4.365

BANDECCHI STEFANO 1.022

ALAIMO ALFONSO 439

GATTUSO MATTIA DETTA TEA 431

VALENTI VALENTINA 346