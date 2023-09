Eurostat: i rifiuti alimentari pro capite nell’UE sono rimasti stabili nel 2021

Nel 2021 nell' UE sono stati sprecati circa 131 chilogrammi (kg) di cibo per abitante. In totale, l'UE ha prodotto 58,4 milioni di tonnellate di rifiuti alimentari, che comprendono parti commestibili e non commestibili.

Tra tutti i gruppi economici, i rifiuti domestici hanno rappresentato la maggior parte: 54 % della quantità totale di rifiuti alimentari, l'equivalente di 70 kg per abitante. Il restante 46 % è costituito da rifiuti generati verso l'alto nella catena di approvvigionamento alimentare: 21 % per la produzione di prodotti alimentari e bevande (28 kg), 9 % per ristoranti e servizi alimentari (12 kg), 9 % per la produzione primaria (11 kg) e 7 % per il gruppo al dettaglio (9 kg).

Set di dati di origine: env_wasfw

Queste informazioni fanno parte del primo monitoraggio statistico dedicato della quantità di rifiuti alimentari nell'UE per settore di attività secondo la classificazione NACE rev. 2 e per famiglie.

La lotta allo spreco alimentare dei consumatori rimane una sfida sia nell'UE che a livello mondiale.

Oggi ricorre anche la Giornata Internazionale della Consapevolezza della Perdita Alimentare e dei Rifiuti