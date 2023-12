Eurostat: prezzi prodotti agricoli sono diminuiti nel terzo trimestre del 2023. Italia in controtendenza +1%

I prezzi agricoli UE sia per la produzione che per gli input non correlati agli investimenti sono diminuiti nel terzo trimestre del 2023, confermando l'inversione di tendenza rispetto alla forte crescita dei prezzi nel corso del 2021 e del 2022. Questi ultimi dati suggeriscono un ulteriore assestamento dei mercati agricoli globali dopo un periodo di perturbazione. È quanto emerge dai dati Eurostat pubblicati oggi.

Il prezzo medio dei prodotti agricoli che gli agricoltori ricevono all’azienda agricola è diminuito del 9% nel terzo trimestre del 2023 rispetto allo stesso trimestre del 2022. Si è verificata anche un’accelerazione del tasso di calo del prezzo dei fattori di produzione agricoli non legati all’agricoltura. investimenti dal -5% nel secondo trimestre del 2023 al -11% nel terzo trimestre.

Gli aumenti dei prezzi della produzione agricola hanno raggiunto il picco nel terzo trimestre del 2022 (+30% rispetto allo stesso trimestre del 2021). Si è poi verificato un deciso rallentamento della crescita dei prezzi fino alla flessione nel terzo trimestre del 2023: +26% nel quarto trimestre 2022, +17% nel primo trimestre 2023 e +2% nel secondo trimestre di quest'anno.

Il calo complessivo del prezzo della produzione agricola nel terzo trimestre del 2023 riflette forti contrasti tra i singoli prodotti. Il prezzo medio dei cereali è diminuito di circa un terzo (-32%, all'interno del quale si sono registrati forti ribassi, tra gli altri, per segale e semola, frumento e farro, orzo). Anche il prezzo del latte ha registrato un forte calo (-15%) e cali più moderati sono stati registrati, tra gli altri, anche per la frutta (-5%) e il pollame (-3%).

Per contro, anche nel terzo trimestre 2023 si sono registrati forti aumenti dei prezzi: l'aumento più marcato è stato registrato per l'olio d'oliva (+73% rispetto allo stesso trimestre del 2022), seguito dalle materie vegetali utilizzate per la trecciatura (+50%), patate (altre patate +48%, patate con semi e patate da consumo, entrambe +30%) e barbabietola da zucchero (+44%).

Tra gli input non legati agli investimenti, i tassi di calo dei prezzi più marcati hanno riguardato fertilizzanti e ammendanti (-36%), energia e lubrificanti (-18%) e animali mangimi (-12%).

Prezzi trimestrali in calo in 21 Paesi Ue

A livello nazionale, la maggior parte dei paesi dell’UE (21 su 27) ha registrato una diminuzione dei prezzi franco azienda per i prodotti agricoli nel loro insieme nel terzo trimestre del 2023 rispetto allo stesso trimestre del 2022. I cali più marcati dei prezzi sono stati registrati in paesi ad alta specializzazione nei cereali e/o nel latte, ovvero Bulgaria (-28%), Ungheria (-26%), Lituania e Lettonia (entrambe -24%) e Slovacchia (-20%). Al contrario, i prezzi sono aumentati in 6 paesi del Sud: Grecia (+22%), Cipro (+11%), Portogallo (8%), Spagna e Malta (entrambi +5%) e Italia (+1%). Uno dei fattori alla base di questi aumenti è stato il forte aumento del prezzo dell'olio d'oliva, tra cui +103% in Spagna, +101% in Grecia, +99% in Portogallo, +31% in Italia.

Per quanto riguarda gli input non legati agli investimenti, i tassi di diminuzione dei prezzi più marcati rispetto al terzo trimestre del 2022 sono stati segnalati in Lituania (-27%) e Paesi Bassi (-26%). Malta è stato l’unico paese dell’UE che ha registrato un aumento (+1%).