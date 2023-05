Eventi catastrofali, Lollobrigida: Pieno sostegno Masaf ad aziende colpite. Agricat e strumenti assicurativi fondamentali

"Il contrasto alle conseguenze negative delle catastrofi naturali sul comparto agroalimentare italiano ed il sostegno alle aziende colpite sono al centro dell’azione politica del Ministero.

Quanto agli eventi catastrofali che si sono verificati nel 2022, la risposta del Governo è stata – e continua ad essere – rapida ed efficace: dal mio insediamento ho firmato 24 decreti di declaratoria di eccezionali avversità atmosferiche grazie ai quali è consentito alle Regioni interessate di accedere alle risorse messe a disposizione dal Fondo di solidarietà nazionale."

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del question time al Senato.

"Da ultimo, il 2 maggio 2023, ho firmato il decreto di declaratoria di riconoscimento del carattere di eccezionalità dell’alluvione che ha colpito le Marche tra il 15 ed il 16 settembre 2022, che permette anche in questo caso l’accesso alle risorse del Fondo di solidarietà nazionale.

Per i prossimi anni tali eventi, sempre più frequenti e devastanti, dovranno essere gestiti mediante gli strumenti assicurativi. In quest’ottica, come da Lei ricordato, un ruolo centrale assume il Fondo mutualistico nazionale agricolo contro le avversità catastrofali (AgriCAT), previsto quale strumento principale di assicurazione del rischio dal Piano strategico della Politica agricola comune 2023 - 2027.

Sono in corso di adozione gli atti che consentiranno di definire il quadro normativo per l’operatività del Fondo.

In particolare, il 5 aprile 2023 è stato approvato il Regolamento del Fondo, e il giorno seguente, è stata adottata la prima circolare esplicativa, rivolta alle imprese che abbiano subito danni da eventi catastrofali, contenente le disposizioni operative per la presentazione della domanda di accesso alle compensazioni del Fondo.

Infatti, entro la prossima settimana è previsto il rilascio dell’applicativo nel Sistema informativo agricolo nazionale, che consentirà agli agricoltori di inserire la denuncia di danno direttamente nel sistema informativo.

Ad ogni modo, il Fondo mutualistico nazionale AGRICAT copre gli eventi catastrofali già a partire dal 1° gennaio 2023.

Nei mesi passati ISMEA ha già provveduto a raccogliere le segnalazioni degli agricoltori che hanno subito danni in seguito ad eventi catastrofali. A breve saranno organizzati i primi sopralluoghi campionari nelle aree interessate dagli eventi catastrofali per verificare gli eventuali danni alle produzioni.

Posso, dunque, rispondere alla sua domanda dicendo che il Fondo AGRICAT si può considerare già operativo.

A completamento del discorso fin qui svolto, ricordo che il Fondo risponde nei limiti delle proprie disponibilità; al fine di erogare i risarcimenti agli imprenditori danneggiati, pertanto, è necessario attendere la fine della campagna agraria per raccogliere tutti i fabbisogni derivanti dalle segnalazioni che perverranno nel corso dell’anno.

Nel frattempo si procederà alla costituzione della dotazione del Fondo, mediante il prelievo del 3% sui pagamenti diretti e la successiva integrazione con i fondi Feasr.

Concludo precisando che trattandosi di un Fondo di mutualizzazione la cui portata è estesa a circa 700.000 aziende agricole, operativo su tutto il territorio nazionale e per tutte le produzioni assicurabili, lo sforzo messo in atto quest’anno è imponente e getta le basi per una svolta nella cultura di gestione del rischio per la nostra imprenditoria agricola.

Colgo l’occasione per rinnovare la solidarietà ai cittadini dell’Emilia Romagna colpiti dall’evento alluvionale dei giorni scorsi e mi impegno ad avviare subito un tavolo con le organizzazioni datoriali per definire le più celeri procedure di ristoro dei danni subiti dagli agricoltori di quei territori.