Expo, Lollobrigida: nel mondo c’è voglia produzioni italiane

Il ministro alla presentazione di MacFrut 2024: “Importante per imprenditori italiani. Agricoltura del futuro con innovazione ma radici in tradizione e identità”

“Crediamo che l’agricoltura del futuro debba avere grande capacità di ricerca e modernizzazione, ma al contempo sempre solide radici, ancorate alla tradizione e all’identità che fanno dell’Italia un modello che ancora oggi riesce ad affermarsi in ogni angolo del territorio”. Così il ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervenuto in Qatar per Expo Doha 2023, dedicato alla coltivazione sostenibile delle terre più aride.

“C’è una presenza, visibile e forte, dell’Italia, delle nostre imprese, dell’innovazione tecnologica, della ricerca e dell’elemento che ci contraddistingue nel pianeta, ovvero la qualità”, ha evidenziato il ministro, sottolineando che “in tutto il mondo c’è grande voglia di produzioni italiane, di capacità di capire come noi produciamo per allinearsi ai nostri standard”.

L’Expo di Doha ha ospitato anche la presentazione di MacFrut 2024, che si terrà l’8-9-10 maggio a Rimini. “Un evento come MacFrut risulta utile per far conoscere le nostre aziende ma, allo stesso tempo, fondamentale per scambiare tecnologie e conoscenze e far crescere le Nazioni in via di sviluppo”, ha concluso il ministro Lollobrigida.