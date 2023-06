Export, Lollobrigida: Il mondo ha fame d’Italia, vogliamo contrastare l’Italian sounding

“Il mondo ha sete e fame d’Italia ed è per questo che abbiamo un export così rilevante ma è una base di partenza. Dobbiamo riuscire a contrastare l’Italian sounding con normative di carattere nazionale e internazionale e su questo stiamo elaborando una strategia anche in relazione ad accordi bilaterali e multilaterali con altre nazioni con cui verranno effettuati controlli. Ma l’elemento centrale sarà raccontare e spiegare la qualità italiana come si riconosce e permettere ai cittadini del pianeta di apprezzarla veramente e non con sofisticazioni che vengono spacciate per italiane”. Lo ha detto il ministro dell'Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, intervistato dal Tg1, parlando della cifra record raggiunta nel 2022 dal nostro paese nell’export pari a 60 mld di euro a cui però bisogna aggiungere i 120 miliardi del mercato del falso.

Per quanto riguarda il Pnrr “il nostro ministero è riuscito a mantenere tutti gli impegni e vorremmo continuare a drenare risorse anche nella sua ridefinizione per la logistica, che è fondamentale in Italia e anche per i bandi delle filiere che è stato particolarmente drenante cioè interessante per gli imprenditori – ha proseguito Lollobrigida -. Ad oggi abbiamo bandi per i frantoi che sostengono il settore olivicolo e abbiamo interessi a sviluppare l’agrisolare, siamo riusciti in Europa il vincolo dell’autoconsumo, siamo riusciti ad arrivare a finanziamenti che arrivano all’80% e poi c’è l'innovazione, le tecnologie che permettono alla nostra agricoltura di essere sostenibile sia in termini ambientali che produttivi”, ha concluso il ministro.