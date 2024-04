Fabrizio Stella nominato Commissario Straordinario di Avepa. Zaia: nomina conferma doti professionali di competenza ed esperienze

“Mi congratulo con Fabrizio Stella che ritorna ad Avepa come commissario straordinario e gli auguro buon lavoro. La sua nomina, che sarà effettiva dal 16 aprile, conferma le grandi doti professionali, frutto di una non comune esperienza nel campo dell’agricoltura, dell’impresa e della pubblica amministrazione grazie agli importanti incarichi rivestiti fino ad oggi. Sono certo che il patrimonio di esperienze che Stella porta con sé sia una grande risorsa per l’agenzia che, nata come organismo pagatore dei contributi, ha diversificato via via gli ambiti di competenza, aumentando la rosa degli interventi come interlocutore primario nelle azioni a sostegno delle imprese agricole, in quelle agroalimentari e di altri settori produttivi. Questo è anche il momento, inoltre, per esprimere gratitudine il direttore uscente Mauro Trapani, chiamato come direttore generale a Veneto Sviluppo”.

Con queste parole il presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime le sue felicitazioni a Fabrizio Stella nominato oggi commissario straordinario di Avepa (Agenzia veneta per i pagamenti in agricoltura), ai fini di garantire continuità all’azione amministrativa dopo il recesso del direttore, che dal 15 aprile è chiamato a nuovo incarico.