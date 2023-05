Fake Meat, dopo Eat Lancet e Fao anche Wageningen ci ripensa: Carne indispensabile per la salute e non sostituibile con alternative vegetali. Gli STUDI e le RICERCHE

RAPPORTO FAO

Carne, uova e latte forniscono una gamma di importanti macronutrienti come proteine, grassi e carboidrati e micronutrienti che sono difficili da ottenere da alimenti a base vegetale nella qualità e quantità richieste, afferma il rapporto. Proteine ​​di alta qualità, una serie di acidi grassi essenziali, ferro, calcio, zinco, selenio, vitamina B12, colina e composti bioattivi come carnitina, creatina, taurina sono forniti dagli alimenti degli animali terrestri e hanno importanti funzioni per la salute e lo sviluppo.

Inoltre, il consumo di carne rossa non trasformata in quantità moderate (da 9 a 71 grammi al giorno) può avere un rischio minimo ma è considerato sicuro per quanto riguarda gli esiti di malattie croniche.

Infine i risultati di una sperimentazione clinica sull'uomo intrapresa per il programma di ricerca Pasture Raised Advantage hanno rilevato che la carne fornisce più elementi costitutivi proteici essenziali rispetto a un'alternativa a base vegetale. Secondo i ricercatori il progetto sta dimostrando che la carne rossa è probabilmente una migliore fonte di proteine ​​per il corpo rispetto ai prodotti vegetali altamente trasformati promossi come alternative alla carne (Beyond Burger; Beyond Meat).

"La carne rossa è un alimento ricco di nutrienti e un alimento dietetico" scrivono i ricercatori. "Una nuova generazione di analoghi della carne a base vegetale (PBMA) è stata progettata per imitare l'esperienza del consumo di carne, ma ci sono prove limitate sulla loro efficacia digestiva e qualità nutrizionale."

Di seguito AGRICOLAE pubblica la ricerca disponibile su Pubmed:

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/35669048/

