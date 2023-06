Fancy food show, Cerreto (FDI): a New York per parlare di dieta mediterranea ed eccellenza agroalimentare

“Siamo qui a New York per ribadire l’importanza della dieta mediterranea che per noi italiani significa soprattutto stile di vita ed esempio di cultura sostenibile nel rispetto della bio diversità, della tipicità e dell’eccellenza, oltre ad essere un punto di forza agroalimentare. Un concetto che sta riscuotendo un grande successo anche negli Stati Uniti i cui dati testimoniano un trend positivo delle importazioni dei prodotti italiani di qualità. Parallelamente a questo concetto è volontà del Governo Meloni e del Ministro Lollobrigida candidare la cucina italiana a patrimonio immateriale dell’UNESCO così come fatto per la dieta mediterranea, in modo da sugellare definitivamente lo salubrità della dieta mediterranea. Di questo si è parlato al Fancy food Show cheha riscosso molta attenzione sia da parte dei media e sia dalle migliaia di visitatori . L’Italia è presente con oltre trecento aziende di qualità ed ha visto la costante presenza del Ministro dell'Agricoltura e Sovranità alimentare, dell’ambasciatrice italiana negli USA Zappia e del presidente Zoppas, presidente ITA.” Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in commissione Agricoltura, durante un talking point sull’importanza della dieta mediterranea intervenendo con il prof. Francesco Vaia, Direttore Generale dello Spallanzani di Roma e il dott. Massimino Magliocchi, presidente del Consorzio IGP Olio di Calabria.