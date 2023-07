Fao. Lollobrigida: mobilitare risorse e puntare su ricerca per combattere fame nel mondo e crisi idrica

La Fao ha un ruolo fondamentale per la promozione delle politiche per la sicurezza alimentare. Un tema che rappresenta una delle priorità della Presidenza italiana del G7 nel 2024. Il Governo Meloni vuole tracciare un percorso per promuovere tutte le iniziative concrete per ridurre fame e malnutrizione. Tra le sfide principali, la gestione dell’acqua”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste Francesco Lollobrigida, intervenuto oggi a Roma alla 43esima sessione della Conferenza della Fao.

“Siccità e alluvioni – continua il ministro – si manifestano con crescente vemenza. Più di tre miliardi di persone nel mondo vivono in aree agricole con livelli elevati di carenza idrica. È necessario intervenire non solo a livello nazionale ma anche con azioni di cooperazione internazionale per contrastare eventi avversi o ridurre i danni collaterali. La convinzione del Governo italiano riguarda, inoltre, il ruolo chiave svolto da agricoltori e allevatori: sono loro i protagonisti della manutenzione del territorio, i primi ambientalisti che lavorano per fronteggiare il dissesto idrogeologico”.

“La politica della gestione delle acque deve essere parte integrante della strategia di sviluppo agricolo. Auspichiamo che la Fao possa mettere in campo iniziative programmatiche per la gestione integrata della terra e dell'acqua, mobilitando le risorse necessarie grazie al coinvolgimento di istituzioni finanziarie internazionali, partner, anche privati, e Stati membri. Perché la ricerca è fondamentale per un uso più efficiente di questo bene prezioso”, conclude il ministro Lollobrigida.