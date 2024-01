Farina da insetti, Lollobrigida: Ue autorizza utilizzo, non possiamo vietarli, ma su confezioni presente etichetta chiara e visibile

"L’Unione europea ha approvato tra il 2021 ed il 2023 regolamenti che autorizzano direttamente l’utilizzo di farine derivate da insetti ad uso alimentare. Sono state infine immesse in commercio le farine di larva gialla della farina, di locusta migratoria, di grillo domestico e di verme della farina minore, siano questi insetti congelati, essiccati o in polvere. Automaticamente, sulla base di questi regolamenti è autorizzata la commercializzazione e produzione di questi prodotti in tutti i Paesi membri UE, ed in nessun modo può essere vietata. Questo ha destato preoccupazione ed allarme in una parte consistente dei cittadini italiani, che il nostro Governo ha inteso garantire con regole rigide e chiare, e con idonee sanzioni finalizzate al loro rispetto, la possibilità di scegliere e utilizzare qualcosa che l'Europa autorizza.

Il Governo Meloni ha adottato quattro decreti, approvati nel marzo 2023, che sono stati vagliati attraverso l’istruttoria obbligatoria dell’Unione europea, che nulla ha potuto obiettare rispetto alla nostra volontà di garantire la completa informazione dei cittadini italiani. Se l’Unione europea dice che è lecito acquistare e nutrirsi di insetti, il governo italiano sostiene che deve essere garantita la possibilità di non farlo.

Nel dettaglio, i decreti citati prevedono che le confezioni contenenti prodotti a base di farine di insetti dovranno presentare un’etichetta chiara e ben visibile, recante le seguenti informazioni: la tipologia di insetto presente con il nome scientifico, ma per ulteriore chiarezza abbiamo previsto che sia indicato anche il nome in italiano di tale insetto; la quantità di insetto utilizzato e presente nel prodotto alimentare; che sia espresso il Paese di origine dell’insetto presente e, elemento che consideriamo di fondamentale importanza, informazioni relative ai rischi legati a possibili reazioni allergiche, a salvaguardia dei nostri cittadini.

Inoltre, al fine di evitare commistioni per la presenza di questi alimenti, l’Italia ha deciso di regolamentarne la vendita prevedendone la commercializzazione in comparti separati, appositamente dedicati e segnalati con una specifica cartellonistica.

Naturalmente questo quadro regolamentare prevede anche l’applicazione di rigide sanzioni per i trasgressori e prevederemo controlli da parte delle Forze dell’ordine e dell’Ispettorato controllo qualità e repressione frodi (ICQRF).

Crediamo fermamente che i cittadini siano prima di tutto persone con capacità di discernimento, che li rende diversi da qualsiasi consumatore inconsapevole, ed è per questo che ci battiamo per garantire la massima trasparenza dell’etichettatura alimentare e la possibilità, quindi, di scegliere cosa mangiare.

Voglio ulteriormente precisare che la maggior parte degli insetti non fa parte, per ora, della nostra cultura alimentare e sono convinto che non ne diventerà un elemento essenziale in futuro.

Tuttavia, si tratta di alimenti naturali che si distinguono da prodotti come le carni coltivate ed i Fake Food e per questo non abbiamo inteso vietarli al contrario di prodotti che riteniamo un potenziale rischio per la salute, l’ambiente e per quella cultura alimentare che garantisce il benessere da ogni punto di vista e che ci rende orgogliosi di essere italiani"

Così il ministro dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida, risponde a interrogazioni sulle iniziative a tutela della salute pubblica e del diritto all'informazione a seguito dell'autorizzazione da parte della Commissione europea della commercializzazione dei prodotti contenenti farine di insetti (Foti – FDI).