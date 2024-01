Farine insetti. Lollobrigida: pubblicati in GU decreti che inseriscono regole stringenti

“Lo scorso 29 dicembre sono stati pubblicati in Gazzetta Ufficiale quattro decreti ministeriali, fortemente voluti da me e dal Governo Meloni, per regolamentare il consumo di farine a base di insetti. Quattro importanti provvedimenti al fine di tutelare tutti i cittadini italiani, garantendo loro una corretta informazione per una libera e consapevole scelta nell’acquisto di determinati prodotti. Poiché l’autorizzazione al consumo di questi alimenti è avvenuta a livello europeo, vincolando ogni paese facente parte dell’UE, il nostro Governo ha deciso di introdurre regole stringenti e rigidissime per i produttori, volte ad informare minuziosamente i nostri cittadini, stabilendo che tutti gli alimenti a base di insetti dovranno presentare un'etichetta ben visibile sulla confezione, che informerà chi acquista su: tipologia di insetto presente; quantità di insetti utilizzate; Paese d’origine; informazioni relative a rischi legati a reazioni allergiche.

Inoltre: i prodotti in questione devono essere posti in vendita in comparti separati, segnalati attraverso apposita cartellonistica; i decreti contengono anche sanzioni per i trasgressori.

Quando si parla di cibo siamo persone, prima ancora che consumatori. Per questo, saremo sempre in prima linea per garantire a tutti piena informazione e trasparenza”. Lo dichiara il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida.