Farmwise, Vincenzi: acceleriamo percorso di riutilizzo acque reflue. Innovazione fondamentale per vincere sfide su transizione. VIDEOINTERVISTA

Roma - “La sfida della transizione ecologica si vince anche attraverso l'innovazione, attraverso la tecnologia. Come mondo dei consorzi di bonifica crediamo che l'innovazione sia una chiave di volta importante per mettere in campo tutte quelle necessità e soprattutto quelle soluzioni per affrontare il tema della scarsità della risorsa idrica. Con questo progetto vogliamo accelerare quel percorso di riutilizzo delle acque reflue che l'Europa ci impone, ma che troppo spesso, per la carenza e la scarsità della qualità dell'acqua del nostro Paese, non viene utilizzata.”

Così Francesco Vincenzi, presidente Anbi, a margine del kick off del progetto comunitario Farmwise (Future Agricultural Resource Management and Water Innovations for a Sustainable Europe) organizzato a Roma da Anbi.

“Allora con questo progetto riusciamo a dare delle risposte cercando di accelerare quelle che sono le riforme ma soprattutto quelle che sono le possibilità di infrastrutturazione che potrebbero mettere a disposizione oltre 9 miliardi di metri cubi d'acqua, che sono le acque reflue che oggi nel nostro Paese non sono utilizzate.”