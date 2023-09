Fattorie didattiche, Veneto. Caner: da vent’anni appuntamento con la storia, l’identità e i prodotti della nostra terra

Domenica 8 ottobre 2023 le fattorie didattiche del Veneto apriranno le loro porte a famiglie, curiosi e amanti della natura. L’appuntamento, giunto alla suaventesima edizione, è organizzato dalla Regione del Veneto, in collaborazione con le Organizzazioni professionali agricole, con l’obiettivo di promuovere le realtà iscritte nell’Elenco regionale come luoghi di apprendimento, incontro e benessere per le persone di tutte le età.

“Si tratta di un’edizione speciale, riproposta, così come da tradizione la seconda domenica di ottobre – spiega l’assessore regionale all’Agricoltura, Federico Caner -. E’ un’occasione per festeggiare i 20 anni di un appuntamento atteso dalle famiglie venete, che testimonia la storia, l’identità e i prodotti della nostra terra. Oltre 180 fattorie didattiche in tutto il territorio regionale, organizzano visite guidate gratuite e, alcune di loro, laboratori a pagamento, per piccoli e grandi, a un prezzo promozionale, collegandoli alla realtà produttiva e territoriale”.

L’iniziativa viene accompagnata quest’anno da una apertura, sabato 7 ottobre, dedicata esclusivamente agli insegnanti che fanno parte della Rete Scuole che promuovono Salute, per creare un’occasione di maggiore conoscenza proprio con il mondo della scuola e stimolare la coprogettazione docente – operatore di fattoria didattica nella ideazione e diffusione di progetti realizzabili e replicabili sul territorio regionale nell’ambito dell’insegnamento dell’Educazione Civica, e alla premiazione dei progetti vincitori della seconda edizione del Concorso Fuori Classe.

“Le nostre fattorie didattiche oggi – sottolinea ancora Caner – rappresentano una realtà che non solo è cresciuta in termini numerici, ma anche sotto il profilo della qualità e diversificazione dell’offerta. Mantenendo il focus sulla valenza didattico-educativa

per la scuola, incentrata sull’imparare facendo, sempre più si dedicano all’organizzazione di attività esperienziali per bambini e ragazzi nel loro tempo extrascolastico e all’accoglienza di adulti, famiglie e turisti, con l’obiettivo di far conoscere il patrimonio produttivo del mondo rurale. La Giornata Aperta si conferma, dunque, una manifestazione capace di valorizzare l’attività turistica coniugata al settore primario e un’occasione per conoscere le persone che, con sensibilità e passione, hanno scelto di condividere la propria esperienza di vita e di lavoro con i cittadini, piccoli e grandi”.

Per tutte le iniziative è obbligatoria l’iscrizione e l’elenco come delle Fattorie didattiche Aperte sono pubblicate nel sito https://www.regione.veneto.it/web/turismo/giornata-aperta e nella pagina Facebook https://www.facebook.com/fattoriedidattichedelveneto/

Di seguito l’elenco delle iniziative suddivise per provincia:

