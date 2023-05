Fauna selvatica, interrogazione Bonelli (AVS): su Piano straordinario contenimento

Atto Camera Interrogazione a risposta in commissione 5-00779 presentato da BONELLI Angelo testo di Venerdì 28 aprile 2023, seduta n. 94

BONELLI, EVI e ZANELLA. — Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica. — Per sapere – premesso che:

l'articolo 1, comma 447, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, concede alle regioni la facoltà di provvedere al controllo e, se necessario, autorizzare piani di controllo numerico mediante abbattimento o cattura, delle specie selvatiche, anche nelle zone vietate alla caccia, come aree protette e nei periodi dell'anno in cui la caccia è vietata;

lo stesso articolo, al comma 448, prevede l'istituzione di un piano nazionale straordinario quinquennale per la gestione e il contenimento della fauna selvatica sul territorio nazionale;

il 2 febbraio 2023 la Direzione generale Ambiente della Commissione europea ha inviato al Governo italiano Richiesta EUP(2023)10419 di chiarimenti, con l'invito a rispondere entro 4 settimane, fornendo informazioni dettagliate in merito all'adempimento da parte dell'Italia agli obblighi derivanti dalla Direttiva Habitat del 1992 e alla Direttiva Uccelli del 2009, in particolare: «1. In che modo le disposizioni della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 garantiscano il rispetto, all'interno delle zone Natura 2000, degli obiettivi di conservazione sito-specifici e delle misure di conservazione di cui all'articolo 6 della Direttiva Habitat e all'articolo 4 della Direttiva Uccelli? In particolare, in che modo la legge n. 197 del 29 dicembre 2022 garantisce che nelle aree Natura 2000 non si pratichi l'abbattimento o la cattura delle specie per le quali tali aree sono state designate in contraddizioni con gli obiettivi sito-specifici, mettendo in pericolo l'integrità degli stessi siti in violazione dell'articolo 6(2) e 6(3) della Direttiva Habitat?; 2. In che modo le disposizioni della legge n. 197 del 29 dicembre 2022 garantiscono il rispetto del divieto di uccidere o catturare o disturbare deliberatamente gli uccelli selvatici, stabilito dall'articolo 5 della Direttiva Uccelli, e del divieto di uccidere o catturare o perturbare deliberatamente animali selvatici stabilito dall'articolo 12 della Direttiva Habitat?; 3. Per le specie di uccelli cacciabili, in che modo le autorità italiane intendono assicurare il rispetto delle condizioni elencate all'articolo 7 comma quarto della Direttiva Uccelli...»;

la richiesta formale da parte dell'Unione europea rappresenta il primo atto per la possibile apertura di una procedura d'infrazione per la violazione del diritto comunitario in materia di protezione della fauna selvatica da parte dell'Italia;

nella seduta del 27 aprile 2023, la Conferenza Stato-regioni, ha rinviato ad altra data la deliberazione sullo schema di decreto del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, recante l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica;

se e come il Governo abbia risposto alla Richiesta EUP(2023)10419 di chiarimenti in merito all'adempimento da parte dell'Italia degli obblighi derivanti dalla Direttiva Habitat del 1992 e alla Direttiva Uccelli del 2009, in particolare con riguardo agli effetti delle disposizioni di cui ai commi 447 e 448 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come riportate in premessa e se il Ministro interrogato non intenda sospendere l'iter di approvazione dello schema di decreto recante l'adozione del Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica al fine di evitare l'apertura di una procedura d'infrazione da parte dell'Unione europea per violazione del diritto comunitario in materia di protezione della fauna selvatica da parte dell'Italia.

(5-00779)