Fauna selvatica, Serpillo (UCI): occorre riforma legge 157/92 per contrastare proliferazione cinghiali e diffusione peste suina

Il Presidente dell’Unione Coltivatori Italiani, Mario Serpillo, chiede urgentemente una riforma sostanziale della legge 157/92 al fine di affrontare in modo efficace e risolutivo l’emergenza fauna selvatica, in particolar modo quella riguardante gli ungulati, che sta funestando il nostro Paese.

Il Presidente Mario Serpillo invoca interventi specifici per contrastare la proliferazione dei cinghiali, riconosciuti come il principale vettore di trasmissione della peste suina.

“L'emergenza che stiamo affrontando non può più essere sottovalutata. I numeri parlano chiaro: attualmente, oltre 2 milioni di ungulati sono in circolazione nel nostro Paese, causando danni che superano i 200 milioni di euro all'agricoltura. Inoltre, si sono registrati 469 incidenti, alcuni dei quali con esiti mortali, nel corso degli ultimi quattro anni.”

Questa situazione richiede un'azione decisa e tempestiva da parte delle Istituzioni competenti. Il Presidente dell’UCI sollecita quindi una riforma che affronti con determinazione il problema della fauna selvatica, garantendo misure preventive e interventi mirati. In particolare, è fondamentale adottare un approccio olistico che consideri le peculiarità di ogni territorio, coinvolgendo gli enti locali, gli agricoltori e gli esperti del settore.

La proliferazione dei cinghiali rappresenta una minaccia seria per la salute degli animali e per l'economia del nostro Paese. La peste suina, trasmessa principalmente da questi animali, può avere gravi ripercussioni sul settore suinicolo nazionale, con conseguenze economiche rilevanti. Pertanto, è necessario promuovere azioni volte a ridurre la popolazione dei cinghiali, come ad esempio, un immunovaccino per la sterilizzazione, la caccia selettiva, la recinzione delle aree agricole e l'implementazione di piani di gestione sostenibile.

L'UCI si rende disponibile a collaborare attivamente con le Istituzioni, le organizzazioni agricole e gli esperti nel settore per individuare soluzioni efficaci ed equilibrate. È indispensabile promuovere la ricerca scientifica, la formazione e la sensibilizzazione per affrontare l'emergenza fauna selvatica in modo consapevole e responsabile.

Il Presidente Mario Serpillo conclude ribadendo l'importanza di un dialogo aperto e costruttivo tra tutte le parti interessate, al fine di adottare misure urgenti e necessarie per fronteggiare questa emergenza.