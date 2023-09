FdI, Cerreto: bene l’iniziativa di Lollobrigida volta al rilancio degli istituti agrari

“I dati sono chiari, gli Istituti agrari pur garantendo una veloce occupazione dopo gli studi, attraggono ad oggi una percentuale minima di studenti. Il Ministro Lollobrigida, ben consapevole dell’opportunità che offrono questi istituti e la richiesta di lavoro che c’è nel settore agricolo, molto presto, così come ha annunciato, firmerà un protocollo d’intesa con il Ministro Valditara che garantirà un’offerta formativa costantemente aggiornata per una professionalità competitiva nel settore agroalimentare e della pesca in Italia e nel mondo. La sfida è quella di promuovere e rilanciare sempre di più la nostra economia legata all’agricoltura e al Made in Italy. Il Governo Meloni ha tracciato da tempo la linea d’azione che consente di coniugare la tradizione con l’innovazione. I giovani devono comprendere che la figura dell’agricoltore così come è nell’immaginario comune è superata anzi è l’imprenditore per eccellenza che avrà dinanzi a sé un futuro sempre più roseo considerato che il nostro Paese vanta il primato europeo per l’eccellenza dei prodotti agroalimentari. Un grande plauso va alla lungimiranza del Ministro Lollobrigida che lavora attivamente affinchè i giovani ritornino ad amare la propria terra che è fonte di ricchezza ed è già ricca di storia ed identità.” Lo ha dichiarato l’on. Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura.