FDI, Cerreto: gli agricoltori promuovono il Governo Meloni

"Il giudizio positivo espresso dal presidente della Coldiretti Ettore Prandini sul Governo Meloni ed in particolare sull'azione politica del Ministro Lollobrigida in favore di tutto il sistema collegato all'agricoltura, è la chiara testimonianianza che siamo sulla strada giusta. Gli agricoltori hanno ben compreso che il governo lavora con determinazione per la tutela e sviluppo delle aziende agricole. Lo stiamo dimostrando in ogni modo rimettendo anche discussione il Pnrr con la possibilità di spostare risorse, perché per come era impostato precedentemente, parte delle risorse non si sarebbero potute utilizzare. Il riconoscimento della Coldiretti è l'indice di una narrazione che sta cambiando e che con una legislatura forte e coesa si riuscirà a conseguire risultati per anni disattesi." Lo ha dichiarato l'on Marco Cerreto, capogruppo in Commissione Agricoltura