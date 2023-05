Festa del bio, il prossimo 27 maggio la tappa di Roma all’Acquario Romano

La Festa del BIO, l’evento di riferimento del biologico italiano, sabato 27 maggio, all’ Acquario Romano, in piazza Manfredo Fanti 47, a pochi metri dalla stazione Termini.

È una manifestazione all’insegna del divertimento e dell’allegria, gratuita e aperta a tutti per conoscere il buono del biologico e assaggiare le eccellenze del BIO Made in Italy. L’iniziativa, che ha l’obiettivo di trasferire i valori del biologico e far riflettere sul ruolo fondamentale di una sana e corretta alimentazione, è organizzata da FederBio con la partecipazione di Legambiente, Slow Food Italia, Lipu, WWF Italia, ISDE Medici per l’Ambiente, AssoBio, Altromercato, NaturaSì, Coalizione CambiamoAgricoltura, Cambia la Terra e Kyoto Club.

Dal contrasto alla siccità e agli effetti del cambiamento climatico alla protezione della biodiversità;

dall’attenzione del benessere animale negli allevamenti biologici all’importanza dell’agricoltura bio

per la tutela degli insetti impollinatori e degli habitat naturali. L’edizione della Festa del BIO di Roma

di quest’anno si prospetta particolarmente ricca di contenuti e momenti di approfondimento

fondamentali per tracciare una rotta sostenibile per il futuro di ambiente e comunità.

Attraverso talk di approfondimento, alternati a momenti di show cooking, sfide gastronomiche tra

gli studenti degli istituti alberghieri locali e degustazioni, la Festa del BIO si conferma un

appuntamento prezioso per approfondire i principali temi che riguardano il mondo del biologico e

sugli effetti positivi di questa forma di agricoltura sostenibile e circolare che riduce gli sprechi e

migliora la salute del suolo e degli ecosistemi.

Per maggiori informazioni visita il sito: https://www.festadelbio.it/

Scopri il programma della giornata: https://www.festadelbio.it/tappe/roma-27-maggio-

2023/