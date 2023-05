Festa del Bio, Mammuccini (FederBio): far crescere i consumi del bio in Italia per accompagnare la produzione. VIDEOINTERVISTA

"L'obiettivo di questa giornata è far incontrare i cittadini con le aziende, con gli agricoltori del biologico e con tutte le associazioni del bio per far conoscere i prodotti, quindi assaggiarli, degustarli, capirne il valore ma anche confrontarsi sui valori fondamentali del biologico per far conoscere come il biologico impatta positivamente sulla salute dei cittadini e soprattutto sull'ambiente e sul contrasto del cambiamento climatico".

Così ad AGRICOLAE Maria Grazia Mammuccini, presidente Federbio, in occasione della Festa del Bio organizzata oggi a Roma.

"Le sfide che abbiamo di fronte sono notevoli perché l'Europa ci ha dato l'obiettivo del 25% al 2030. l'Italia, che ha il doppio della superficie di biologico rispetto alla media europea, ha anticipato questo obiettivo al 2027 con il Piano strategico nazionale della Politica agricola comunitaria.

Bisogna raggiungere questo obiettivo e tutto il mondo, le imprese del bio, le associazioni del bio devono metterci un grande impegno insieme al governo. Ma soprattutto bisogna far crescere anche i consumi, perché se cresce la produzione senza crescere i consumi dei cittadini italiani, il rischio poi è l'effetto boomerang. Per questo vogliamo far conoscere sempre di più il biologico ai cittadini, far capirne il valore e quindi aumentare, diciamo i consumi di bio pensando che comprando meno ma comprando meglio si può sicuramente dare un aiuto anche all'ambiente".