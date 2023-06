Festival del Lavoro, Lollobrigida: investire su imprese, innovazione e formazione. Istituti agrari centrali per lavoro di qualità

“Il lavoro è una tematica centrale e tutti i dati segnano una dinamica positiva in Italia, grazie anche alla fiducia che le persone hanno rispetto una stabilità che viene ricercata come elemento essenziale. Le criticità esistono e vanno affrontate con strategia e riflessione, in questo senso l’apporto dei consulenti del lavoro è particolarmente rilevante.”

Così il ministro Francesco Lollobrigida nel corso del suo intervento al Festival del Lavoro 2023.

"L’innovazione deve diventare elemento di modernizzazione in ogni settore per andare incontro -ad esempio nel mondo agricolo- a quei livelli di sostenibilità ambientale che vengono richiesti, fondamentale è però ancorare il tutto alla sostenibilità economica. Dobbiamo ricercare una equità sociale che si basi sulla redistribuzione delle ricchezze, ma prima di ridistribuire dobbiamo creare queste ricchezze. Altrimenti le ricette continuano ad essere quelle già adottate in passato, ossia l’aumento del debito o la svendita degli asset strategici del paese. Dobbiamo invece investire sulle imprese, abbattere i costi del lavoro e concentrarsi sulla formazione andando incontro al mondo delle imprese.

Abbiamo avuto una grande attenzione all’export cercando di presentare nei mercati internazionali le nostre eccellenze. L’abbiamo fatto nei mercati principali come Gb e Usa, ma anche in nazioni più deboli economicamente come l’Albania o l’Africa che possono essere mercati rilevanti per il futuro e con la possibilità per le nostre imprese di investire.

Riguardo alla formazione penso ai dati degli istituti agrari. Oggi uno studente che esce da un istituto agrario ha l’85% di possibilità di avere una occupazione appena diplomato e se prosegue nel percorso universitario gli arrivano tre proposte di lavoro nell’ambito del corso di studi.

Dobbiamo risolvere la divaricazione tra una domanda -anche di lavoro di qualità- che esiste e una offerta ridotta. Vogliamo invece incentivare un modello di sviluppo che risolvi questo gap. Il ruolo dei consulenti del lavoro è centrale in tale senso.”