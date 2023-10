Festival Regioni, Lollobrigida: lavoriamo a maggiore coordinamento e sinergia. Ora pianificazione strategica per progetto Italia

“Vogliamo creare un’Italia che sia in grado di coordinare al meglio i suoi livelli istituzionali. Questo è stato il limite nel passato e che ha creato alcuni squilibri e mancanza di coordinamento dando meno efficacia ad alcune azioni. Oggi questa è la sfida che dobbiamo aver presente tutti, tenendo conto anche dell’Unione europea che diventa sempre più incidente sulle politiche nazionali.”

Così il ministro Masaf Francesco Lollobrigida nel corso del Festival delle Regioni e Province autonome.

“Bisogna fare sinergia a livello verticale ma anche orizzontale tra i vari ministeri per ragionare su prospettive e obiettivi comuni. Non sempre è accaduto ma oggi ci stiamo provando, penso all’agricoltura sui temi della sostenibilità ambientale da far sussistere con la sostenibilità produttiva e la sostenibilità sociale. Nel passato si è ragionato con una visione ideologica, e mi riferisco all’Europa, riguardo al mondo dell’agricoltura. Questo è un mondo per il quale bisogna ragionare in termini di filiere, dalla produzione alla trasformazione fino alla distribuzione. L’export è una grande sfida per il nostro paese, le cifre sono estremamente rilevanti oggi, 60 mld euro in questo settore sono una base di partenza. C’è poi l’Italian sounding che sottrae 120 mld con prodotti fintamente italiani, che danneggia le nostre imprese ed economia. I nostri prodotti inoltre garantiscono benessere e salute in virtù dell’estrema qualità delle produzioni italiane e dell’alto standard di controlli.

Riguardo ad una dismissione degli agro farmaci, certamente ci sono delle criticità ma sono l’unico modo per evitare che le fitopatie cancellino alcuni asset per noi strategici. Prima di cancellarli occorre avere delle soluzioni alternative, lavoriamo per questo con le regioni sull’applicazione delle tecnologie avanzate così da avere colture più resistenti. Sempre con le regioni stiamo lavorando al contrasto della peste suina, con un piano di abbattimento e selezione.

Occorre pianificazione strategica per un progetto Italia e che ripartisca i benefici, ad esempio dell’export, all’interno delle diverse regioni. Centrale diventa poi il sistema fieristico nelle singole regioni, che ha avuto un impatto meno rilevante rispetto a quello che si poteva avere."