Festival sviluppo sostenibile, Puppa e Soprano (Lions Club): impegnati nel progetto Mediterraneo e Mar Nero per il futuro dei giovani. VIDEOINTERVISTA

"Come Past Governatore del Distretto 108L l dell'Associazione Lions Club International, il mio distretto raggruppa le regioni del Lazio, dell'Umbria, della Sardegna. Essere un past governatore significa aver guidato i club di queste tre regioni per un periodo di tempo che è di dodici mesi. Ho avuto l'onore di essere invitata a questo forum interessantissimo sulla sostenibilità, sulle problematiche dell'ambiente che tutti conosciamo e ringrazio sentitamente Salvatore Napolitano, un Lions amico di un altro distretto ma che ci ha onorato di venire qui su Roma e di portare questa interessantissima iniziativa: i Lions si stanno impegnando per la sostenibilità e per l'ambiente".

Così Leda Puppa, Past Governatore del Distretto 180L, in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile presentato a Roma presso la Società Geografica Italiana.

"Il Forum è nato del Lions Club Nola Ottaviano Augusto, di cui io sono socio. L'abbiamo ideato nel 2019, quindi sono quattro anni, ancor prima che il Parlamento italiano modificasse la Costituzione con l'inserimento della tutela ambientale, che lavoriamo per i giovani nell'interesse dei giovani. Il Forum è nato dal progetto "Il Mediterraneo e Mar Nero per il futuro dei giovani", la tutela del Mar Mediterraneo e sostenibilità per l'ambiente per gli interventi che dovrebbero interessare a seguito dei cambiamenti climatici, le tre rive del Mediterraneo, le comunità delle tre rive".

Così Raffaele Soprano, Presidente Lions Club Nola "Ottaviano Agusto", in occasione del Festival dello sviluppo sostenibile presentato a Roma presso la Società Geografica Italiana.

"I Lions hanno come tema internazionale l'ambiente. Però noi dobbiamo anche dare risposte concrete alle comunità attraverso lo strumento che stiamo portando avanti, attraverso una rete orizzontale che metta in collegamento tutti i Lions del Mediterraneo, che sono circa 90.000 soci, quindi è un numero considerevole che potrebbe sicuramente contribuire a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici ed attivare la transizione energetica sostenibile. Dove? Il multi distretto Italia può essere guida e punto di riferimento di tutta l'area non solo dei Lions ma anche dei partner", conclude Soprano.