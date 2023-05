Festival sviluppo sostenibile, Zucaro (CER): firmato con CREA e ANBI convenzione per attività su risparmio idrico. VIDEOINTERVISTA

"Con il CREA abbiamo una serie di attività in comune sui temi dell'acqua, della sostenibilità, dell'uso efficiente e sostenibile dell'acqua. Abbiamo già da tempo un progetto con il MIUR che in qualche modo coinvolge entrambe le istituzioni. Nel caso del CER è la predisposizione di protocolli per le tecnologie sull'uso efficiente dell'acqua, nel caso del CREA e sul tema della tariffazione irrigua".

Così ad AGRICOLAE Raffaella Zucaro, del CER, in occasione della presentazione del Festival dello sviluppo sostenibile organizzato presso la Società Geografica italiana a Roma.

"A Macfrut il 3-4 e 5 maggio abbiamo firmato con il CREA e anche con ANBI, come CER, una specifica convenzione per avviare una serie di di attività congiunte. Per quanto riguarda il canale emiliano romagnolo in particolare noi abbiamo un centro di ricerca e sperimentazione che è un po un braccio operativo dei Consorzi di bonifica, ma che svolge anche attività di assistenza tecnica agli agricoltori e in molti casi anche lavora con università e anche con le scuole, sempre sui temi del risparmio idrico, gestione della della carenza idrica e anche sui temi servizi ecosistemici e diciamo questioni di natura ambientale".