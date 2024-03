Fiera Lanciano, D’Eramo: grande vetrina per agricoltura abruzzese e territorio. VIDEOINTERVISTA

"Io credo che iniziative come quella che si aprirà nelle prossime ore a Lanciano siano sostanzialmente una ricchezza" - così il Sottosegretario all'Agricoltura Luigi D'Eramo a margine della conferenza di presentazione della 62ª Fiera Nazionale dell’Agricoltura di Lanciano, tenutasi oggi nella Sala Nassirya del Senato - "Forse la migliore dimostrazione per raccontare non soltanto l'altissima qualità dei nostri prodotti agroalimentari ed enogastronomici, ma anche per far conoscere le tante potenzialità che ad esempio una Regione come l'Abruzzo ha ancora da mettere sullo scenario della grande conoscenza internazionale.

Sarà un momento anche per parlare delle nuove iniziative legislative che sono state fatte e portate avanti in questo anno così come quelle che porteremo avanti nei prossimi mesi e soprattutto sarà anche un momento per coniugare perfettamente tradizione con innovazione e modernità, con tipicità della nostra tradizione. Quindi un momento che darà sicuramente una grande vetrina alla nostra Regione e darà la possibilità alle nostre tante aziende agricole di raccontare questa stupenda poesia che è l'agricoltura abruzzese sui grandi canali della comunicazione nazionale ed internazionale. "